Una nueva entrega de la saga Like a Dragon regresa de la mano del mítico estudio japonés Ryu Ga Gotoku y producido por SEGA. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name llegó este 8 de noviembre a PS4, PS5, Xbox One, Series S/X y PC y gracias a la compañía japonesa tenemos la reseña de este título de mafiosos orientales.

Lo nuevo de SEGA llega tanto para la anterior y actual generación de consolas, además de PC.

En claro

Recordemos que luego de Yakuza 6, la saga decidió cambiar su nombre para unificar el título para todos los territorios. Tomando en cuenta que de por sí Ryu Ga Gotoku traducido al inglés significa Like a Dragon o Como un dragón. Que es como realmente se les conoce a esta mítica organización japonesa.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, se encuentra ubicado cronológicamente entre el pasado Yakuza 6 y el próximo Like a Dragon 8. Ocurriendo casi simultáneamente con la historia del carismático Ichiban “Ichi” Kasuga, protagonista de Yakuza: Like a Dragon, también conocido como Yakuza 7.

En esta última entrega de Like a Dragon, vuelve Kazuma Kiryu, un ex yakuza miembro del entonces respetable y temido clan Tojo, organización que fue borrada del mapa por la competencia. Kiryu se ve en la situación de exiliarse para proteger a quienes tienen un pequeño espacio en su frio corazón, los niños del orfanato que lo vio crecer.

Luego de los eventos dramáticos que desencadenaron en el final de Yakuza 6, Kiryu busca ahora encontrar la paz en un lugar lejos de su antigua vida. Ahora tras la fachada de una nueva persona llamado Joryu. Una paz que durará poco porque luego se verá forzado a tener que colaborar con una serie de organizaciones, y asi buscar la oportunidad de redimir su pasado; reviviendo viejas rencillas entre los clanes más predominantes del Yakuza.

Una nueva aventura

La historia inicia con Kasuma Kiryu, ahora llamado Jiryu, como miembro de un templo y comparado por monjes. Quien luego será contactado por una de las familias Yakuza para realizar una serie de trabajos. Más adelante la situación se complicará ya que su identidad se verá expuesta, uno de sus compañeros será secuestrado y deberá volver a utilizar los puños para salir victorioso y seguir protegiendo a los niños del orfanato Morning Glory.

Luego de una serie de situaciones adversas para el pobre Kasuma, este conocerá a Akame, una bella cantante pelirroja que mantiene una red oculta en las calles llamada Akane Network. Conformada por muchas personas sin hogar y que le proveen de información.

Estilo

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vuelve a traernos los clásicos estilos beat’em up con pinceladas de JRPG de acción y decorado con todo lo que la cultura subterránea japonesa pueda ofrecernos.

Con respecto al repertorio de Kasuma Kiryu, este contará ahora con dos modos de lucha, cada uno de ellos bien marcados y con su propio árbol de habilidades. Estos son el Modo Agente y el Modo Yakuza.

En el Modo Agente, Kasuma se valdrá de una serie de artefactos durante el combate, desde el uso de hilos para envolver a sus contrincantes, uso de cuerdas y trampas. Frente al Modo Yakuza, este se encuentre enteramente enfocado en los combos de ataque potentes. Golpes, contraataques, volteretas y agarres. Todos estos movimientos marcados a través de una barra de calor, la cual permite expandir todo su potencial durante el combate.

El esquive y el parry también formarán parte del repertorio de movimientos del buen Kasuma, pues de ellos dependerán el poder cambiar los resultados de una pelea. Exponer al enemigo o rematarlo.

Las mecanicas dentro de Like a Dragon Gaiden, mantienen la misma escencia de los títulos de la saga con combinaciones de golpe y movimientos de agarre y lanzamientos. Un conjunto de elementos que buscan convertir cada secuencia de combate en una danza de ataque y esquive. Todo ello en enfrentamientos con grandes cantidades de enemigos je bien pueden encontrarse armados con cuchillos, pistolas e inclusive cañones de mano.

Detalles

Un título que incluye gran cantidad de referencias y material adicional, así como los clásicos mini juegos de arcade, como los clásicos títulos de Sonic, Virtual Fighters, y demás entregas de la mítica Sega a través de las salas de juego.

El título también cuenta con un Modo Coliseo el cual se desbloquea mediante el avance en la historia, y también modos de juego para 2 jugadores. Esto último se gestiona a través de una serie de minijuegos al más puro estilo de los míticos salones de Arcade japoneses.

En pantalla

El apartado gráfico goza de buen detalle y ciertos ajustes con respecto a iluminación, partículas que marcan la diferencia entre las versiones de la actual y anterior generación. Sin duda el Dragon Engine aún logra una buena variedad de ambientaciones increíbles de un Japón diurno y nocturno. Y que aún tiene mucho más que ofrecer a los seguidores d ella franquicia.

El equipo de Ryu Ga Gotoku demuestra una vez más que la saga Like a Dragon se encuentra imparable, contando historias muy entretenidas, desarrollando mayores capas de profundidad a sus personajes y conectando las historias de anteriores entregas. Sin duda que esta última entrega con Kasuma Kiryu de protagonista cuenta con todo su cariño y dedicación.

Conclusión

Nos encontramos frente a un título que conecta muy bien la historia del mítico Dragon de Dojima y lo prepara para el próximo Like a Dragon: Infinite Wealth, que ocupará el lugar de la octava entrega de la saga Like a Dragon.

Un título con una duración intermedia y sobre todo trayendo de vuelta a uno de los peleadores más aguerridos de la franquicia Yakuza. Modos de combate, destrezas, equipamiento, gadgets y una historia envolvente y repleta de misterios y giros sorprendentes.

Diversión tanto en solitario como en compañía y todo un homenaje a los salones Arcade que hoy en día se encuentran prácticamente cerrando en Japón.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Ryu ga Gotoku Studio

• GÉNERO: Acción, Combate, Tecera Persona, Rol

• DISTRIBUIDOR: SEGA

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name