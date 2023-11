GTA 6 está a la vuelta de la esquina. La comunidad de Rockstar Games tendrá que esperar a diciembre para disfrutar del primer tráiler. Mientras tanto, los rumores van y vienen sobre el contenido y las nuevas dinámicas del videojuego de mundo abierto. De lo que nadie habla -quizá por razones obvias- es si GTA 6 llegará las consolas PS4 y Xbox One. ¿A qué se debe esto?

La respuesta es sencilla y no será fácil de procesar si es que, por alguna extraña razón, recién te has comprado la consola PS4 o Xbox One. Tom Henderson, periodista de Insider Gaming, escribió en marzo del presente año que una de las razones por la larga espera de GTA 6 es que su “lanzamiento será únicamente para las consolas de actual generación”, es decir, PS5 y Xbox Series X/S.

Hay razones técnicas de por medio para descartar a las consolas de generación pasada. El hardware de ambas máquinas es anticuado para la ejecución de gráficos en alta calidad, los cuales estarán vinculados al DualSense de PS5; toda una tecnología que escapa al rendimiento de PS4 y Xbox One.

Solo para que tengas una idea de la diferencia entre una generación y otra, compartimos los datos técnicos de las cuatro consolas.

Xbox One vs. Xbox Series

Xbox One S Xbox One X Xbox Series S Xbox Series X CPU 1.75GHZ 2.3GHZ 3.6GHZ 3.8GHZ GPU 1.4 Teraflops 6 Teraflops 4 Teraflops 12.15 Teraflops RAM 8GB DDR3 12GB DDR5 10GB DDR6 16GB DDR6 Framerate 60 FPS 60 FPS 120 FPS 120 FPS Resolución 1080P 4K Escalado 4K Native 1440P with 4K Escalado 8K Almacenamiento 500GB/1TB 1TB 512GB/1TB 1TB NVMe

PS4 vs. PS5

PlayStation 4 PlayStation 4 Pro PlayStation 5 CPU 1.6GHz 2.1GHz 3.5GHz GPU 1.84 Teraflops 4.2 Teraflops 10.28 Teraflops RAM 8GB GDDR5 8GB GDDR5 plus 1GB DDR3 10GB DDR6 Framerate 60 FPS 60 FPS 120 FPS Resolución 1080P 4K 4K Native Almacenamiento 500GB/1TB 1TB 825GB NVMe SSD

Otro dato más para sepultar la esperanza de GTA 6 en PS4 y Xbox One es que Rockstar viene trabajando en contenido para PS5 y Xbox Series X/S. De hecho, GTA 5 Expanded & Enhanced será exclusivo para las consolas de actual generación, marcando así un final con los sistemas de entretenimiento del pasado.

Para cuándo veremos el tráiler de GTA 6

Rockstar no precisó para qué fecha exacta veremos el tráiler de GTA 6. Analizando los anuncios de entregas anteriores, un dato compartido por @GTA6Plus en X, notaremos que la compañía prefiere (quizá por cábala o simple coincidencia) los martes. Eso quiere decir que, probablemente, veamos el tráiler de GTA 6 el 5 ó 12 de diciembre de 2023.

Cómo sería GTA 6 con mods gráficos de GTA 5

El canal IGN ha publicado en YouTube un video en el que podemos apreciar los escenarios de GTA 5 con todos los mods de mejora gráfica para tener una idea de lo que será Grand Theft Auto 6. Será mejor que lo veas por ti mismo para que seas consciente de lo que hablamos. La mejora es descomunal. Recomendamos reproducir el video a 4K.