Prepárate para descubrir nuevas sensaciones por las habilidades clásicas con Need for Speed Unbound Vol 7: Drift & Drag con una cuota de inspiración basada en la icónica saga Need for Speed: Underground, la última actualización trae de regreso los modos Drift & Drag, el nuevo modo Liga, Pase de Velocidad, vehículos y más.

Vol 7: Drift & Drag ha llegado con la reintroducción del modo Derrape, Aceleración y la progresión de Liga, todos los cuales han sido actualizados a la era moderna. Los jugadores pueden dar un vistazo a la llegada del Ford Mustang Dark Horse ‘24 y del BMW M3 Competition Touring ‘23 completamente personalizables.

The League es un sistema de progresión inspirado en Underground que enriquece la experiencia de jugador en solitario en Free Roam, permitiéndoles desafiar a Pilotos Rivales durante el volumen en una competencia cara a cara para ganar sus vehículos.

Además, el nuevo modo Derrape llega con Neumáticos de Derrape para un manejo mejorado en versiones especializadas, mientras que el modo Aceleración revive las habilidades de cambio manual y de cambio de carril. Asimismo, el nuevo Speed Pass del Vol.7 y la opción Premium Track contiene 75 niveles totales de contenido desbloqueable personalizado, esto sin dejar de lado el nuevo Pase de Velocidad y el Pase de velocidad Premium los cuales llegan cargados de nuevo contenido.

Need for Speed Unbound es desarrollado para la nueva generación de tecnologías y ofrece, por primera vez en la serie, resolución 4K a 60FPS. El Vol 7. Ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.