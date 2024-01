Siempre es bueno poner a prueba tu teléfono con los videojuegos más exigentes. El catálogo disponible en Android y iOS es muy amplio y las opciones pueden abrumarte. Para que no pierdas tiempo probando y desinstalando juegos, los expertos de ZTE han compartido una lista de juegos que deberías probar en 2024 y tener una idea de lo que es capaz tu smartphone.

La relación de juegos considera las entregas freemium, así que no hay excusas para no perderse de las horas de diversión que prometen estas entregas. Recuerda que puedes cerrar las operaciones en segundo plano para el rendimiento del celular sea óptimo. Notarás que unos juegos son más exigentes que otros, así que no lleves al límite el sistema para que la experiencia sea la mejor.

Juegos exigentes para Android y iOS

Genshin Impact

Un videojuego de rol sobre aventuras y acción donde se puede explorar el vasto y hermoso mundo de Teyvat, asumir el rol de “viajero” y enfrentar diversos enemigos y desafíos. Para disfrutar de la experiencia es necesario contar con un Smartphone que tenga una gran pantalla y fluidez.

Subway Surfers

Para los aficionados a las carreras, Subway Surfers llega con una persecución emocionante junto a Jake, Tricky y Fresh, quienes buscan escapar del inspector gruñón y su perro, mientras evitan trenes y realizan acrobacias.

Diablo Inmortal

El juego de rol basado en la serie Diablo y diseñado para dispositivos móviles que ha ganado muchos seguidores en los últimos años. El jugador tendrá que evitar el regreso del Señor del Terror, atravesando diversas dificultades.

Mobile Legends: Bang Bang

Creado por el estudio chino Moonton, pertenece al género multijugador de arena de batalla en línea o MOBA. Se lanzó de manera oficial en 2016 y desde entonces ha ganado millones de fans en todo el mundo. El juego consiste en enfrentar a dos equipos de cinco jugadores cada uno, que deben destruir la base enemiga mientras defienden la suya.

World of Tanks Blitz

Para los fanáticos de los equipos militares, World of Tanks Blitz es la mejor opción, donde el jugador estará a mano de un tanque de la II Guerra Mundial, el cual podrán optimizar según la experiencia que vayan obteniendo.

Cómo descargar y actualizar los juegos rápidamente

Descargar tantos juegos hará que tu conexión se ponga a prueba. Es importante que tu conexión a Internet sea estable. Basta que haya una interrupción para que el archivo sea corrupto, no puedas ejecutarlo y debas reinstalar todo de nuevo. Aclaro lo anterior, veamos cómo puedes hacer la instalación de manera rápida.

Uno de los métodos más simples para aumentar la velocidad de descarga es borrar el caché de las aplicaciones que no estés usando. Del mismo modo, deberás cerrar todas las aplicaciones en segundo plano. Mientras haces la descarga del parche, tu celular no debería estar ejecutando en paralelo otros programas que ocupen el ancho de banda. Puedes finalizar las app en segundo plano con la siguiente ruta:

Selecciona Configuración > Aplicaciones

Luego clic en Forzar detención después de elegir la aplicación que desea cerrar.

después de elegir la aplicación que desea cerrar. Sólo hasta que reinicies tu teléfono, el software podrá resolver los problemas de batería o memoria.

Finalmente, si tienes un plan de datos con GB suficientes para hacer la descarga, puedes hacerlo para ahorrar datos. Otra opción con menos gasto es conectar el teléfono a la red WiFi. Solo asegúrate de que la conexión sea estable.