Los macro pueden proporcionar una gran cantidad de diversión a costa de la paciencia de otros jugadores de Free Fire. Sin embargo, abusar de esta práctica puede resultar en la prohibición del juego. Es común encontrar en los foros del Battle Royale sitios web que ofrecen trucos como el autoapuntado para mejorar las habilidades en el juego sin esfuerzo, como por ejemplo, LopezXG.

Antes de instalar cualquier macro, los jugadores de Free Fire se preguntan sobre qué tan legales son su uso en las partidas. “El macro no tiene riesgo de baneo ya que para Android. Lo que Deivan te trae el día de hoy es un archivo que tiene la función de un macro, es decir, que aumentara la sensibilidad mediante un archivo. [No es baneable] ya que lo que estas haciendo es actualizar los archivos del juego con los que vas a descargar (...) La sencilla razón [por la que no te banean] de que la sensibilidad que ingresas esta dentro del alcance de Free Fire”, precisa LopezXG.

Por si no lo sabías, Garena ha catalogado como trampa el uso de macros, por lo que sí, te pueden banear por usarlas en Free Fire. Es más, la plataforma cuenta con un sistema para que los jugadores reporten a los tramposos; sin embargo, detectar el uso de macros es complicado, salvo que estés streameando o participando en un torneo presencial.

“Debido a la política de cero tolerancia de Free Fire, una vez que se confirma el uso de hacks en una cuenta, la suspendemos permanentemente”, advierte Garena en un comunicado oficial. Cabe precisar que la suspensión del IP no es una medida que asumen en Garena, porque podría llegar a afectar a jugadores inocentes, en caso de usar WiFi en lugares públicos.

FREE FIRE | Descarga de macro de autoapuntado

Si aún así te animar por descargar el macro de autoapuntado de LopezXG, te compartimos la guía para hacer la descarga a través del siguiente enlace:

Deslizar hacia la parte de abajo de la página que compartimos en el enlace y dale clic al botón que tiene como nombre “MACRO”.

Acudirás a otra pagina web donde tendrás que deslizar hacia la parte de abajo y darle clic al botón de “DESCARGAR”.

Esto los llevara a la ultima pagina web “MEDIAFIRE” donde puedes hacer la descarga inmediata.

El macro promete sensibilidad aumentada, todo rojo con SMG y escopeta, y facilidad de dar headshots en Free Fire.

