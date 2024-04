Este fin de semana se desarrolló el EVO Japan 2024, evento en donde diversos gamers compitieron por saber quién era el mejor en divesos títulos, como The King of Fighters XV. Y tras la final de este título, la cual ganó E.T de Taiwán, la compañía japonesa SNK presentó un nuevo adelanto de uno de sus próximos títulos: Fatal Fury: City of Wolves.

Así es, se pudo apreciar un nuevo tráiler de este esperado título de lucha y combate y que sirvió para mostrar a un nuevo personaje que estará presente en el título: Marco Rodrígues.

Este personaje, el cual, proviene de Brasil y que en el tráiler doblado al inglés cuenta con la voz de Earl Baylon, es uno que debutó en Garou: Mark of the Wolves, sustituyendo o talvez heredero, del estilo de combate karate Kyokugenryu, el cual representa Ryo Sakazaki, de la franquicia Art of Fighting.

Detalles aparte, también se presentó Sakazaki’s Fitness Club, el cual será el escenario de pelea de este personaje para el videjuego. Cabe recordar que a la fecha se han anunciado los siguientes personajes para el título, el cual llegará a inicios del 2025 aunque aún no se ha revelado su fecha exacta y plataformas a las que llegará.

Terry Bogart.

Tizoc.

Rock Howard.

Hotaru Futaba.

Preecha.

Marco Rodrigues.

Nuevo trailer de Fatal Fury: Cuty of Wolves