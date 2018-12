En solo unos cuántos días llegará Silver Lining, el último DLC de Marvel's Spider-Man , el juego de Insomniac Games para la PlayStation 4. Pues Soy va preparando motores mostrando el contenido que llegará.

Esta semana reveló los tres trajes nuevos que se verán en el parche. Entre ellos está Cyborg Spider-Man y Aaron Aikman Armor. Los dos llevan partes metálicas y tecnologías futuristas. No obstante, lo que más ha llamado la atención es el traje de 'Into the Spider-Verse'.

La película animada ha cruzado su historia de alguna manera con el videojuego, recordemos que el más reciente tráiler de la cinta presentó también el traje del juego. Te compartimos las imágenes.

Marvel’s Spider-Man | revelados los nuevos trajes e historia del siguiente DLC. (Video: Sony)

En cuanto a la historia, esta estará centrada en las Guerras de Territorio que se ve en la historia original. Se añadirán muchos más lugares para explorar y bases enemigas a las cuales atacar. Además se añadirán nuevos enemigos a Marvel's Spider-Man.