Los veteranos Vengadores dejaron la pantalla grande tras el estreno de “Avengers: Endgame”. Iron Man, por un lado, murió por utilizar las gemas del infinito, mientras que Capitán América se retiró luego de entregar las gemas a sus respectivas líneas de tiempo. Sin embargo, Thor solo dejó atrás su martillo y su trono para irse de aventuras con los Guardianes de la Galaxia.

“Thor: Love and Thunder” será la cuarta cinta de la franquicia del Dios del trueno y volverá a presentar a Chris Hemsworth como Thor. Muchos espectadores pensaban que esta producción será la última cinta del actor en el UCM, pero el actor aclaró que no es así.

“Fue mucha nostalgia en [Thor: Love and Thunder] para mí, como lo fue con la última película de los Vengadores. Llevo diez u once años haciéndolo. La primera vez que interpreté a Thor fue junto a Natalie Portman, y fue uno de mis primeros trabajos, y seguía pensando que me iban a despedir, o que nada iba a funcionar, o que los fans no iban a aceptar mi versión del personaje”, aclaró para el medio TODAY de Australia.

En el medio The AP se le preguntó, a su vez, si volverá a interpretar a Thor en el futuro: “Cada vez que me han pedido que regrese, he dicho: ‘Absolutamente, vamos’. He tenido la suerte de tener diferentes directores, escritores y elenco para inyectar también diferentes historias y energía en las películas. Hasta que la audiencia, los fans, los dioses de Marvel digan: ‘No, ya hemos tenido suficiente’, entonces seguiré aparecer, me encanta. Es muy divertido”, detalló.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

