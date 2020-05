Nintendo: filtran los diseños de la versión más tétrica de “The Legend of Zelda”

Lo que pudo haber sido... Retro Studios trabajaron en un proyecto del videojuego The Legend of Zelda, de Nintendo, pero no se hizo realidad. Ahora, nuevas imágenes de lo avanzado muestran que iba a ser el más oscuro de toda la franquicia.

El artista Sammy Hall compartió los diseños de videojuego de Nintendo, que estuvo en desarrollo entre 2005 y 2008, en la plataforma ArtStation. Hall precisa que el título se desarrolla en la parte “mala” de la saga The Legend of Zelda, en la línea donde Link es derrotado por Ganon en Ocarina of Time.

El proyecto no contemplaba a Link como protagonista, sino a Sheik hombre, el último de su especie tras un genocido. El plan era que este personaje termine transformándose en el Master Sword mientras los Gerudos oscuros celebran el 100 aniversario del nacimiento de Ganon.

El juego apuntó a ser el más oscuro y tétrico de la franquicia de Nintendo. Hay imágenes del Árbol Deku petrificado, una criatura extraña marina, los Gerudo oscuros e incluso una especie de Pueblo del Reloj.

NINTENDO | Nuevo truco

¡Aprovecha antes que lo parcheen! Un fallo en el videojuego Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo Switch, permite duplicar objetos usando dos mesas. El procedimiento es sencillo e incluso hay tutoriales de cómo aprovechar el bug en YouTube.

El truco del nuevo título de Nintendo requiere de dos mesas, una de 2x2 y otra de 2x1. Tan solo tienes que disponerlas en el centro de la habitación grande de tu casa y ejecutar los siguientes pasos: