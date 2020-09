Nintendo Switch tendrá “Embracelet” en su catálogo para el 24 de septiembre

Embracelet, uno de los juegos más recientes de Mattis Folkestad, llegará a la consola híbrida Nintendo Switch y PC. La desarrolladora independiente confirmó que la fecha programada para el lanzamiento será el 24 de septiembre.

Los jugadores de Embracelet en Nintendo Switch encarnarán a Jesper, un adolescente noruego que vive en la ciudad con su madre.

“Un día, su abuelo, que creció en una comunidad pesquera del norte, le entrega un viejo brazalete... ¡que resulta tener poderes extraños y misteriosos!”, reza la sinopsis oficial del juego.

“Jesper recibe el encargo de descubrir el misterio que rodea al artefacto. ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece? ¿Y por qué se marchó su abuelo de la isla y dejó su antigua vida atrás?”.

El precio de salida en eShop, la tienda virtual de Nintendo Switch, es de 11.99 dólares. Embracelet tendrá, además, un peso de 630MB y viene traducido al francés, alemán, inglés, italiano y español.

Si no cuentas con la consola de Nintendo, puedes adquirir el título a través de Steam. Aquí te dejamos los requisitos mínimos para disfrutar de esta aventura en tu PC.

SO: Windows 10

Windows 10 Procesador: i3 o mejores

i3 o mejores Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Intel Iris o mejores

Intel Iris o mejores Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

NINTENDO 3DS

Hace un tiempo informamos que Nintendo había detenido la producción de la consola portátil 3DS. Por suerte para muchos, el soporte online seguirá disponible en beneficio de los actuales propietarios de una 3DS.

El plan de Nintendo es seguir ofreciendo acceso a sus servicios online a todas las variantes de la 3DS. Es decir, los usuarios del New 3DS, New XL, 2DS y New 2DS XL seguirán contando con su tienda digital durante unos años más.

“La biblioteca existente de más de 1,000 juegos de Nintendo 3DS contiene muchos títulos aclamados por la crítica y puede proporcionar años de contenido para explorar y disfrutar”, explicó Nintendo en un comunicado.