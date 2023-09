Los gamers y poseedores de The Chant, el juego de acción, aventura y terror en tercera persona para un solo jugador ambientado en una remota isla espiritual, están de suerte con el lanzamiento de un nuevo contenido descargable gratuito que llegará la semana que viene.

Así es, el nuevo contenido el cual llegará bajo el nombre de The Gloom Below llevará a los jugadores en el siguiente paso de la aventura, después de escapar de los horrores de Glory Island, a las profundidades de una fusión surrealista y retorcida de The Gloom y el mundo físico.

Trabajando junto a la maldita Familia Anton y siguiendo las historias de los cultistas atrapados, los gamers deberán abrirse paso a través de encuentros impredecibles y reunir los ingredientes necesarios para destruir el corazón de The Gloom.

El nuevo contenido añadirá una nueva historia, habilidades mejoradas, nuevas armas y algunos nuevos enemigos, además de centrarse en los elementos de combate y acción del juego, lo que proporcionará a los usuarios muchas más horas de horripilante placer; cada muerte acerca a los jugadores a su huida, por lo que encontrar la construcción adecuada será esencial.

Este nuevo contenido es gratuito para todos los gamers que posean el juego base y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam).

Nuevo tráiler de The Chant

