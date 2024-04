A inicios del año pasado, Bandai Namco lanzó a nivel mundial One Piece Odyssey, un título de rol el cual permitió a todos los gamers el poder revivir grandes aventuras de la tripulación de Luffy. Y si bien llegó a las consolas de PlayStation, Xbox y PC, los gamers poseedores de una Switch se quedaron con las ganas de poder disfrutarlo.

Pero esto cambiará dentro de muy poco tiempo, ya que se ha confirmado que One Piece Odyssey estará disponible para Nintendo Switch el próximo mes de julio.

Esto se ha revelado en un nuevo tráiler el cual podemos apreciar en esta nota y que en el mismo Bandai Namco ha revelado que el videojuego esta disponible para la consola híbrida de Nintendo el 26 de julio de este año.

Pero además de esto, esta versión llegará con el escenario adicional de Reunion of Memories, junto a los trajes extra de The Traveling y Sniper King’s Traveling y los City of Water, un extra totalmente nuevo para la Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de One Piece Odyssey