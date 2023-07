Only Up! llegó a Fortnite, aunque no de manera oficial. La comunidad del Battle Royale ha hecho un mapa creativo para que los fanáticos del juego de SCKR Games -disponible en Steam- puedan disfrutar casi de la misma experiencia con nuevas dinámicas.

Only Up! es un juego independiente en el que los jugadores deben escalar una serie de obstáculos y llegar lo más alto posible. Suena sencillo, ¿verdad? El mayor desafío es que no podrás guardar las partidas, así que cada error puede hacer que empieces todo de nuevo.

Cómo jugar Only Up! en Fortnite

El modo de juego desarrollado por “Army” está disponible en Fortnite y puedes acceder de manera sencilla. Tienes que hacer clic en la pestaña “Descubrir” y buscar el mapa en las categorías Deathrun y Parkour. Debido a su popularidad, debería aparecer en las primeras cajas de la página principal.

En todo caso, puedes introducir el código 4366-9611-6988 en la pestaña “Código de Isla” para entrar directamente en el mapa y divertirte.

Ten en cuenta que pueden jugar hasta cincuenta jugadores a la vez a este mapa del Modo Creativo de Fortnite. Coordina con tus amigos para que pases horas de diversión en uno de los modos más divertidos hasta la fecha.

Sinopsis Only Up! y cómo jugarlo en PC

Haz clic en este enlace para acudir a la página de Only Up! en Steam. A continuación, compartimos la descripción oficial del videojuego.

Eres un joven adolescente Jackie del gueto que quiere salir de la pobreza y emprender un viaje para conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Definitivamente el mundo se ha vuelto loco, aunque nunca ha sido normal, pero quizás ahora sea tu oportunidad. Una crisis es un momento para la acción y los pasos decisivos... solo que da miedo, porque cada paso puede hacerte retroceder. A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no tengas miedo, siempre puedes repetir, aprendemos de los errores.

Requisitos mínimos

SO: Windows 8/10/11 (64-Bit)

Procesador: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz o AMD R5 1600X @ 3.5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1650 o equivalente

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

