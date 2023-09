Luego de todo lo ocurrido y visto en PAYDAY 2, en la ciudad de Washington DC, y saber que el grupo de asaltantes ya contaban con todo lo necesario para darse una gran jubilación, una nueva amenaza hace salir del retiro a Dallas, Hoxton, Wolf y Chains para hacer lo que mejor saben hacer. Pero a este ya reconocido grupo, se unen dos personajes más: Pearl y Joy, dos mujeres, que llegar igual de armadas hasta los dienres que el resto de los miembros. Esto es un asalto, esto es PAYDAY 3.

Si bien la nueva entrega de la franquicia ofrece interesantes detalles, también resulta un tanto continuísta a lo visto en entregas previas.

Cambio

Pero las novedades no terminan aquí, ya que ahora nos trasladaremos a New York, y si bien robaremos bancos y joyerías, todo apunta al mercado digital, las criptomonedas y grandes corporaciones. Todo esto podremos verlo antes de cada asalto gracias a los videos introductorios que el título nos presenta, aunque estos no son CGIS o animaciones, solo son imágenes estáticas con audios, o incluso sin estos y solo subtítulos. Algo que le resta calidad al videojuego.

A lo mío

Fuera de este punto, PAYDAY 3 cumple lo que ofrece. Es decir, aquí venímos a robar y asaltar, y esto lo hace muy bien. Y como muestra de esto, podremos ir con pistola en mano repartiendo tiros por doquier, o de forma sigilosa, desconectando alarmas, despirtar a los miembros del orden, evitar cámaras de seguridad, desbloquear puertas con minijuegos y más. Y si por A o B Motivos nos detecta una cámara o uno del grupo de seguridad, la alarma se activará y comenzará la acción.

Otro aspecto interesante será el uso de rehenes, los cuales nos servirán para intercambios o usarlos de escudo humano.

Rutas

Otro de los aspectos que también llama la atención es el poder desarrollar las misiones principales y extras, como dar con objetos y elementos ocultos, obtener tarjetas de seguridad, y más, pero habrá que tener mucho cuidado con las fuerzas del orden, ya que las fuerzas de seguridad irán llegando en gran número

Para esto, tendremos una serie de elementos y armas con los que deberemos abrirnos paso, y llegar al punto central, llenar nuestras bolsas con el botín de turno, y llevar todo al punto final para lograr huir

A todo esto, el juego nos recompesará cómo juguemos, si lo hacemos de forma sigilosa, cuánto botín hayamos logrado robar, el tiempo que nos tomó terminar la atraco, lo certero que seamos con el uso de las armas que usemos, y más. Pero si bien mencionamos el punto del sigilo, el mismo título apunta más al uso de las armas, y es casi imposible acabar una misión en modo de sigilo.

Detalles

Otro aspecto que llama la atención en buena y no tan buena forma es la acción. Esta, nunca decae en ningún momento, esto gracias a la oleadas y oleadas de enemigos que llegarán para acabar con el grupo y la muy buena variedad de estos: con escudo, otros lanzarán gases, otros nos atacarán con lásers, otros con armas pesadas y más, por ejemplo; pero si esto es un lado de la moneda, el otro es el tema de la inteligencia artificial, ya que esta no es para presumir.

Otro detlle interesante es el hecho de que a mejor nivel que tengamos, tendremos también mejor nivel de armas y dinero en nuestra cuenta. Sumado a esto, podremos desbloquear diversos premios subiendo de nivel, pero también otros que podremos adquirir con el mismo dinero del juego como nuevas armas, equipos para estas, skins y mucho más. De esta forma, podremos personalizar a nuestro personaje.

Pero eso no es todo, ya que además tendremos la posibilidad de asignar tres tipos de habilidades a nuestro personaje. Estas se podrán ir desbloqueando conforme vayamos avanzando, y podrán mejorar nuestras capacidades con las armas o el retroceso de estas.

A robar

En el campo de la jugabilidad, PAYDAY 3 funciona muy bien, y el grado de dificultad ofrecerá mejores premios y recompensas, aunque comentario aparte, el nivel normal y difícil no presentan mucha diferencia.

Y por otro lado, la cantidad de asaltos o robos no es muy alta, sino más bien escasa. Y si uno sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada misión podrá terminarla en poco tiempo. Eso sí, el mismo título es altamente rejugable por todo lo que ofrece, pero si hubiese tenido el doble de asaltos hubiese sido mucho mejor.

Detalle aparte, si queremos jugar solo o no encontramos compañeros para la partida, la misma inteligencia artificial completará el equipo con BOTS hasta completar la partida, pero como apunté líneas arriba, esta IA no es muy buena y la ayuda de compañeros controlados por esta no será muy útil, ya que máximo nos curarán o harán uno que otro disparo. Así que una solución a esto es activar el crossplay para jugar entre diversas plataformas.

Video y audio

PAYDAY 3 destaca en su trabajo de entornos y enemigos, pero los civiles es otra cosa, planos y sin detalles. Además, tendremos tipos de visión, así que cada uno podrá seleccionar la que más guste.

Destacan, los sonidos de las armas, y el de la radio, la cual nos irá indicando las llegadas de cada oleada, qué hacer y otros detalles más. Y si bien llega con subtítulos no está localizado, por lo que tratar de leer algún texto en medio de cada balacera será algo complicado para algunos.

Conclusión

PAYDAY 3 me resultó algo continuísta a lo ya visto en entregas previas, aunque funciona, y muy bien. Pero no aporta mucho, a una fórmula ya conocida. Es decir, los asaltos deberían ser en mayor número, con más exigencia, y otros detalles más. En lugar de ser PAYDAY 3, podría haberse llamado PAYDAY 2.5. Espero que desde la desarrolladora añadan, a futuro, nuevo contenido, y gratuito.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Starbreeze Studios

• GÉNERO: Acción, Disparos, Primera persona

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de lanzamiento de PAYDAY 3