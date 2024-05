No hay duda alguna que Helldivers II es uno de los títulos más aclamados de este año, aunque en su versión de PC ha comenzado a tener un cierto cambio. Y es que desde Arrowhead Studios, casa encargada del título, han revelado que todos los gamers de PC deberán crear una cuenta de PlayStation Network, esto para luego vincularla a su perfil en Steam.

Esto no es nada complicado, sino todo lo contrario, más fácil de lo que uno puede pensar y gratuito. Pero el punto es que si no cumplen con este requerimiento no podrán seguir repartiendo democracia tutelada por el universo.

El anuncio fue revelado desde la misma cuenta en X del videojuego mediante un comunicado, en el que además de indicar esto, señalo que esto se iba a implementar desde un inicio en PC, pero que debido a problemas de tipo técnico para el lanzamiento, esto no fue posible.

Pero a todo esto, los gamers de PC no han reaccionado contentos por la novedad, sino todo lo contrario llegando al punto de cambiar los comentarios y notas positivas del título.