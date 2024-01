Tras catorce años de haber jugado a ese clásico estilo de juego en el que hacíamos uso de plantas para eliminar zombies, hemos visto pasar diversas entregas y secuela en equipos móviles, fuera de los spin-off, Garden Warfare, planteando diversas variantes. Pero llega ahora Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia, un título con el que desde Electronic Arts buscan regresar a básico, y que en algunos países el título ya se puede probar de forma gratuita.

Esta entrega, según podemos apreciar en el material, luce muy familiar a lo ya visto en la franquicia. Y es que con este título los desarrolladores buscan dejar de lado las complicaciones, y que todos los añadidos y novedades, como el hecho de construir un pueblo o su narrativa, sea de lo más práctico y sencillo, fuera de conocer a un personaje femenino, quien podría ser la hija o sobrina del vecino loco, Dave.

Detalles aparte, veremos a clásicas plantas como los girasoles y las nueces, aunque hay otras que veremos por primera vez, y otras que llegarán desde Garden Warfare, como también nuevos zombies.

Plantas vs Zombies 3 ya se encuentra disponibles en países como el Reino Unido, Holanda, Australia o Filipinas, y se espera que gracias a los comentarios y retroalimentación se hagan los últimos ajustes para ser lanzada ya en todo el mundo en este 2024.

Por el momento Perú no es uno de los territorios seleccionados, pero ya podemos apreciar el tráiler de este videojuego en esta nota.

Nuevo tráiler de Plantas vs Zombies 3