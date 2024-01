Vaya sorpresa que ha dado Bandai Namco, y es que ahora todos los poseedores de una Nintendo Switch podrán disfrutar de grandes batallas y combates zurcando los cielos ya que se anunció que Ace Combat 7 estará llegando a Nintendo Switch.

Así es, la compañía nipona anunció que la versión Unknown Deluxe Edition del videojuego estará aterrizando para la consola híbrida de Nintendo el próximo 11 de julio de este año.

En esta edición del título no solo estará disponible el videojuego base, sino que además llegará también una gran cantidad de contenido extra, aunque no todo, ya que el DLC que no se estará incluyendo se podrán adquirir de forma separada desde el mismo día de su lanzamiento.

Y como detalle extra, podremos encontrar el bono “Modo reproductor de música”, un avión seleccionables F-104C -Avril-, avión seleccionables F-4E Phantom II, tres diseños de aviones populares de la serie anterior, además de ocho emblemas populares de la serie pasada.

Cabe recordar que Ace Combat 7 llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC en el 2019.

Nuevo tráiler de Ace Combat 7