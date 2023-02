La industria de videojuegos está más activa que nunca. Muchos gamers disfrutan de Hogwarts Legacy en PS5, Xbox Series X y PC, mientras que Nintendo compartió en su conferencia Nintendo Direct los títulos que veremos en los siguientes meses en la consola Switch, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

En cuanto a PlayStation, anunciaron la fecha de la primera gran conferencia del año 2023. Como es de esperarse, PS VR 2 será protagonista del evento, ya que en las diferentes entradas del blog oficial ya adelantaban algunos elementos del hardware.

Fecha del primer State of Play

El State of Play de PlayStation se ha programado para el 23 de febrero. Así lo anunció la compañía en las redes sociales y ofreció una lista de temas que se tratarán.

“¡Vuelve State of Play! Sintonice el jueves a la 1 p. m. PT para:

Cinco nuevos títulos de PS VR2 de socios

Indie caliente y revelaciones de terceros

Una mirada extendida a Suicide Squad: Kill the Justice League”, escribieron vía Twitter.

“¡State of Play regresa con su primer programa de 2023! Prepárese para nuevas miradas a algunos juegos anticipados de nuestros socios externos, así como un primer vistazo a cinco juegos de PlayStation VR2 que llegarán a finales de este año. Luego, disfruta de más de 15 minutos de detalles de juego completamente nuevos y actualizaciones de Suicide Squad: Kill the Justice League, el próximo juego de Rocksteady Studios”, explican en el blog oficial.

Como años anteriores, la compañía comparte los enlaces de transmisión vía YouTube con antelación para que los gamers vayan separando sitio. Al momento de redactar esta nota ya hay más de 200 personas conectadas esperando.

