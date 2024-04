La pérdida de un ser querido siempre es un tema importante y en el mundo de los medios audiovisuales es una premisa muy visitada. Incluso en el mundo de los videojuegos, la pérdida es un motor bastante grande. Pasa en juegos como Shadow of the Colossus y pasa también en Tales of Kenzera: ZAU.

Si bien lo nuevo de Electronic Arts tiene ciertos detalles a corregir, ofrece una interesante propuesta de juego.

Previo

Tales of Kenzera: ZAU es un videojuego de acción lateral con toques de Metroidvania creado por Sergent Studios. Este título es el primero del estudio presidido por Abubakar Salim, conocido por ser la voz de Bayek de Siwa en Assassins Creed Origins, y desde su creación, solo han creado películas y cortos fuertemente inspirados en la narración. No es muy común que se de esa transición pero tampoco es la primera vez que sucede y creo que es bastante interesante ya que al ser un estudio especializado en películas, domina muchos elementos audiovisuales que pueden sumar positivamente pero, es cierto que no todas las herramientas funcionan igual de bien en los videojuegos como lo hacen en las películas.

Invocando

Tales of Kenzera: Zau nos pone en la piel de Zuberi, un muchacho que tiene que afrontar la pérdida de su padre y lo hace mediante una historia, interpretando a ZAU. En el relato, somos un chamán que busca al dios de la muerte para pedirle que su papá vuelva y para ello debe acabar con unos jefes. Esta idea da inicio a un viaje para conocer más al protagonista, su relación con el padre, el duelo y el no dejarse hundir en la pena. El juego sigue el esquema de las fases del duelo donde la aceptación es la parte fundamental.

La historia es interesante y busca enganchar con el jugador ya que la pérdida es un tema que nos llegará a todos. La historia, si bien no se extiende demasiado, tiene los ingredientes necesarios para mantener la atención pero se ve diluida en una estructura metroidvania. Aprecio mucho los esfuerzos de crear algo diferente, pero también soy consciente que muchos géneros encajan mejor en algunas ideas narrativas. El género de metroidvania actual está dominado por ser desafiante y que requiere dominar el juego para beneficio del jugador. Tales of Kenzera: ZAU se enfoca mucho en ser un juego narrativo que olvida ajustar en todo lo demás.

Por el sendero

Zuberi, en términos narrativos, recorre la estructura del viaje del héroe. Esto puede ser sencillo, pero al tratarse de un juego donde le habla directamente al duelo, hay muchos elementos que pueden ser fácilmente reconocibles dentro de esta estructura y si bien se pudo llevar de diferentes maneras para sorprender al jugador, no llega a tener esa valentía de ir más allá.

Si bien encontramos exploración y batalla durante gran parte de la partida, el diseño de niveles es bastante sencillo y tal vez le falto de inspiración. Si bien el modo de juego es divertido por su propuesta de ir alternando ataques de largo y corto alcance, todo se ve limitado por una propuesta simple y lineal hasta por momentos.

En pantalla

Gráficamente es un juego agradable y con una paleta de colores muy variada, pero su nivel de carga gráfica, no llega a estar pulido en su totalidad. El juego sufre por momentos de caídas de frames y si bien son cosas puntuales, es curioso ver como un título que podrían llamar “poco exigente” tenga ese nivel de rendimiento.

El nivel del arte es donde resalta muchísimo y aquí se agradece tener un juego diferente que muestra una cultura que sale de lo tradicional.

Conclusión

Tales of Kenzera: ZAU es un juego que ha querido contar una historia muy personal y eso es muy valiente. Lamentablemente no se ha decidido de forma correcta en como diseñar el juego en base a lo que querían lograr. Como metroidvania no resaltó como debía y como juego narrativo puede tener muchos momentos lúcidos, pero nada sobresaliente. A pesar de todo, siento que esa es la manera de Abubakar Salim en la que quería hacer su propio juego. Quizás su bajo precio anime a muchos, y para quienes quieran disfrutar de una aventura distinta.

El análisis de Tales of Kenzera: ZAU fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Electronic Arts para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Desarrolladora: Surgen Studios

Género: Arcade, Carreras

Distribuidor: New Star Games

Puntuación: 7.5

Tráiler de lanzamiento de Tales of Kenzera: ZAU