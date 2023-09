La comunidad de PlayStation se hace una sola pregunta: ¿para cuándo el State of Play? El evento es de suma importancia para quienes esperan novedades de los juegos más importantes de terceros y de la misma casa como The Last of Us, Uncharted, God of War y más. La cuestión es saber cuándo será para resolver tantas incógnitas.

El usuario de ResetEra shinobi602, conocido por los aciertos de sus filtraciones en el pasado, parecía estar sugiriendo que es posible que el State of Play se lleve a cabo en esta semana que recién acaba de empezar. “Bueno, esta semana ya se terminó”, publicó shinobi602 de forma críptica y adelantando que el evento serían para los próximos días. No es una confirmación pero sí una pista que la comunidad viene compartiendo en foros especializados.

El rumor cobra fuerza después de que Jeff Grubb informara que escuchó que un State of Play estaba en camino a fines de agosto, por lo que septiembre sería el mes programado para el importante evento. Además, el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2 está agendado para el 20 de octubre, por lo que State of Play tendría que realizarse con anticipación para promocionar el videojuego.

Qué veríamos en el State of Play

Es probable que Sony dedique unos minutos al posible anuncio de las consolas PS5 Slim y PS5 Pro. Nuevos rumores apuntan a que la PS5 Slim tendría un modelo similar existente, solo que con una base más delgada y una placa lateral extraíble para agregar una unidad de disco desmontable. Por su parte, los devkits de la PS5 Pro estarían en manos de los desarrolladores de juego y se espera que el lanzamiento sea a finales de 2024.

Además de los avances y las fechas de lanzamiento de futuros juegos, PlayStation sabe que la comunidad aguarda más información sobre el dispositivo portátil PlayStation Portal porque, aunque su precio de 200 dólares y algunas especificaciones ya han sido reveladas, todavía no hay confirmación de su salida al mercado.