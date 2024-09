La PS5 Pro ha generado reacciones de todo tipo. Hay quienes critican el precio de la consola para lo que ofrece respecto a la PS5 estándar. ¿Por qué alguien gastaría casi 700 dólares? Hay aspectos técnicos que deberías considerar para que el gasto sea, más bien, una inversión para tu entretenimiento.

Desde el anuncio de la próxima consola de PlayStation, las redes sociales han compartido imágenes comparativas sobre la calidad gráfica entre la PS5 y PS5 Pro, y los resultados son indistinguibles; no obstante, hay cierto engaño que los fanáticos de Sony deberían entender para captar el propósito de la próxima consola.

De acuerdo con Mark Cerny, Lead System Architect de la PS5 Pro, el objetivo de la consola es eliminar la necesidad de elegir entre un modo “Rendimiento” y “Fidelidad”, un dilema que se ha vuelto común con los títulos de nueva generación para la PS5 estándar. La PS5 Pro, por lo tanto, pueden esperar obtener lo mejor de ambos aspectos para experiencias más estables.

El modo rendimiento da prioridad a la fluidez antes que a la calidad gráfica, mientras el modo fidelidad prioriza la resolución y la calidad gráfica pero hay menor fluidez (FPS). Desde el lanzamiento de la PS5, los jugadores debían decantarse por uno de estos modos y daba la impresión de que la consola estándar no podía ofrecer lo mejor por sus limitaciones técnicas.

Páginas especializadas como Tom’s Guide destacan las intenciones de Sony para evitar sacrificios a la hora de jugar a 60 FPS. “Incluso jugando en Modo Rendimiento creo que juegos como Horizon Forbidden West y Marvel’s Spider-Man 2 se ven impresionantes, así que no puedo esperar a ver cómo se ven con las mejoras añadidas del modo Fidelidad”, sostuvo el medio citado.

También hay que considerar el mayor almacenamiento de la PS5 Pro: hablamos memorias SSD de 2 TB. La PS5 estándar trae solo 825GB (de los cuales puedes ocupar 600GB), e incluso la PS5 Slim viene con solo 1 TB (850 GB utilizables). De ser una asiduo jugador de la PlayStation, la PS5 Pro es la opción adecuada para evitar las restricciones del hardware actuales.

La PS5 Pro saldrá al mercado a partir del 7 de noviembre de 2024 a un precio de 699.99 dólares, unos 200 dólares más que la PS5 original.

La PS5 Pro para jugar GTA 6

Actualmente, la PS5 Pro es la única opción en el mercado para disfrutar de GTA 6 al máximo, no necesariamente por su mejor desempeño gráfico, sino porque no hay otra alternativa disponible. Rockstar Games, desarrolladora de GTA 6, no ha comentado sobre las ventajas específicas de la PS5 Pro, aunque es probable que el juego tenga características adicionales que no estarán disponibles en la PS5 estándar, Xbox Series X y Series S. El tráiler sugiere que el mundo abierto de GTA 6 será visualmente exigente, y hasta ahora, la PS5 Pro no tiene competencia en este aspecto.

Microsoft necesitaría lanzar una versión mejorada de la Xbox Series X/S para competir con la PS5 Pro, similar a lo que hizo en 2017 con la Xbox One X frente a la PS4 Pro. Sin embargo, las bajas ventas de la Xbox Series X/S podrían desanimar a Microsoft de lanzar una consola mejorada a mitad de ciclo. La compañía ha hablado vagamente sobre una “próxima” Xbox como un nuevo proyecto, sin confirmaciones específicas.

