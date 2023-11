No hay duda alguna que uno de los títulos más importantes de este año que se viene terminando es Baldur´s Gate 3, el cual podemos disfrutarlo tanto en PC como también en PlayStation 5.

Pero ahora, si es que aún no has podido probar este título te contamos que se acaba de añadir al catálogo de videojuegos con versión de prueba gratuita en el nivel de PlayStation Plus Premium.

De esta forma, todos aquellos gamers que estén suscritos al servicio de PlayStation en este nivel podrán probar este juego por un lapso de dos horas en PlayStation 5, por lo que podrán jugar el primer capítulo.

Baldur´s Gate 3 se encuentra disponible para PC y PlayStation 5.

Tráiler de Baldur´s Gate 3

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.