Rockstar Games anunció que el primer tráiler de GTA 6 saldrá en la primera parte de diciembre. No hay fechas ni imágenes ni nada más al respecto. Solo tenemos una idea de lo que será el videojuego a partir de las filtraciones (con gameplay incluído) que pusieron en jaque a Rockstar. Pero imaginemos un poco y hagamos magia con lo que ya tenemos: ¿qué tal si GTA 6 es un GTA 5 con esteroides? ¿Te imaginas algo así?

GTA 5 salió al mercado en 2013 para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Es evidente que la siguiente entrega significará un salto descomunal en cuestiones técnicas y de software. Hablamos de diez años y de tres nuevas consolas (PS5 y Xbox Series X/S) en el mercado, por lo que GTA 6 tiene la obligación de hacernos alucinar en todos los sentidos.

No obstante, GTA 5 tuvo un relanzamiento para PS4 y Xbox One. Hay ciertas mejoras, nada tan sorprendente, pero no se puede decir lo mismo con los mods de mejora gráfica para la versión de PC. Cuando veas las imágenes, simplemente no serás capaz de procesar que se trata del mismo juego de Rockstar y potencialmente un parecido a lo que ofrecerá GTA 6.

El canal IGN ha publicado en YouTube un video en el que podemos apreciar los escenarios de GTA 5 con todos los mods de mejora gráfica para tener una idea de lo que será Grand Theft Auto 6. Será mejor que lo veas por ti mismo para que seas consciente de lo que hablamos. La mejora es descomunal. Recomendamos reproducir el video a 4K.

Tengamos en cuenta que GTA 6 compartirá la dinámica de mundo abierto de GTA 5. No podemos especular más sobre las mecánicas de juego, pero sí imaginar que el salto gráfico será considerable, ¿pero más sorprendente de lo que hoy en día se puede con los mods de PC en GTA 5? Habrá que esperar a diciembre para resolver esta duda.

Para cuándo veremos el tráiler de GTA 6

Rockstar no precisó para qué fecha exacta veremos el tráiler de GTA 6. Analizando los anuncios de entregas anteriores, un dato compartido por @GTA6Plus en X, notaremos que la compañía prefiere (quizá por cábala o simple coincidencia) los martes. Eso quiere decir que, probablemente, veamos el tráiler de GTA 6 el 5 ó 12 de diciembre de 2023.