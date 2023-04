A solo días de finalizar abril, Sony ha compartido la lista de juegos gratuitos que se habilitarán en mayo dentro de la suscripción de PlayStation Plus. Solo hasta el 2 de mayo estarán disponibles los tres siguientes títulos: Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure y Tails of Iron.

Desde esa fecha, podrás descargar otros tres títulos. Recuerda que debes mantener activa tu suscripción para poder acceder a los títulos que reclamas a través de esta modalidad. De lo contrario, solo contarás con tu biblioteca tradicional.

Juegos gratuitos de PS Plus en mayo

GRID: Legends (PS4 y PS5): es un emocionante juego de carreras desarrollado por Codemasters y publicado por Electronic Arts. Este título de carreras combina la adrenalina de las competiciones automovilísticas con una narrativa envolvente que te sumerge en la experiencia.

Con una amplia variedad de vehículos para elegir, desde autos de turismo hasta camiones y monoplazas, podrás competir en emocionantes circuitos y eventos en diferentes partes del mundo. Además, el juego cuenta con un modo multijugador en línea que te permite enfrentarte a otros jugadores de todo el mundo para demostrar tus habilidades al volante.

Chivalry 2 (P4 y PS5): desarrollado por Torn Banner Studios y publicado por Tripwire Interactive, Chivalry 2 es un épico juego de acción multijugador en primera persona ambientado en la época medieval. Los jugadores pueden asumir el papel de caballeros, arqueros, lanceros y otras clases de guerreros mientras luchan en enormes batallas que pueden incluir hasta 64 jugadores.

Cuenta con un realista sistema de combate cuerpo a cuerpo y una amplia variedad de armas y tácticas para dominar, Chivalry 2 ofrece una experiencia de juego intensa y emocionante. Sumérgete en la brutalidad y el caos de la guerra medieval mientras luchas por la gloria y el honor de tu facción.

Descenders (PS4 y PS5): los jugadores pueden experimentar la emoción y la adrenalina de descender por vertiginosas pistas de montaña mientras realizan acrobacias y saltos espectaculares. Descenders ofrece una jugabilidad de estilo “rogue-lite”, lo que significa que cada carrera presenta diferentes desafíos y obstáculos generados proceduralmente, haciendo que cada partida sea única. Utiliza de control precisa y fluida, así como una gran cantidad de desafíos y modos de juego, Descenders te mantendrá enganchado durante horas.

