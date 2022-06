Sony cuenta con un sistema de suscripción para las consolas PlayStation 4 y PS5: PS Plus. Gracias a este servicio, los gamers pueden acceder a los servicios online para poder jugar con amigos. A su vez, se habilitan ofertas especiales en la tienda y puedes reclamar juegos gratuitos cada mes.

Con la reciente renovación de la suscripción, también se habilita una extensa biblioteca de juegos de las pasadas consolas. Sin duda, se trata de la mejor herramienta para sacarle provecho a tu consola.

Juegos gratuitos durante junio de 2020 en PS Plus

Sony mantuvo la expectativa hasta el final. El 1 de junio, la compañía publicó la lista de tres juegos que los suscriptores podrán reclamar. Cabe resaltar que es necesario mantener activa la cuenta para poder acceder a todo el contenido gratuito.

Durante mayo de este año, los gamers descargaron FIFA 22, Curse of the Dead Gods y Tribes of Midgard. En esta ocasión, podrán probar uno de los triple A más premiados de la consola PS4 y PS5: God of War. También se habilitará la descarga de Nickelodeon All-Star Brawl y Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker: “¡prepárate para alcanzar nuevas alturas en Naruto to Boruto: Shinobi Striker! La estrategia de tu equipo será la clave para la victoria mientras utilizas un juego ninja acrobático para derrotar a tus oponentes. ¡Únete a tus amigos en batallas de arena 4 contra 4 y conviértete en el mejor escuadrón ninja en línea!”.

Nickelodeon All-Star Brawl: “¡lánzate a la acción como tus personajes favoritos de Nickelodeon en batallas de plataformas bombásticas! Con un plantel de poderosos héroes del universo de Nickelodeon, enfréntate a superestrellas de Bob Esponja, las Tortugas ninja mutantes adolescentes, Una casa de locos, Danny Phantom, Aaahh!!! Monstruos, Los Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats y muchos más para declarar tu dominio definitivo sobre la animación. Con movimientos y ataques únicos inspirados en sus personalidades, cada personaje tiene un estilo de juego individual, lo que permite una acción sin fin para la legión de fans de Nickelodeon”.

God of War: “la venganza de Kratos contra los dioses del Olimpo ha quedado atrás y ahora vive como un hombre en las tierras de los dioses y monstruos nórdicos. Será en este mundo hostil y sin piedad donde deberá luchar para sobrevivir... y donde deberá enseñar a su hijo a hacer lo mismo. Esta sorprendente recreación de God of War deconstruye los elementos centrales que definían la serie (un combate satisfactorio, una escala impresionante y una historia atrapante) y los combina de un modo totalmente nuevo”.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.