El PlayStation Showcase 2023 está cada vez más cerca. Ya estamos a mitad de año y Sony Interactive Entertainment tiene varias novedades por anunciar para lo que queda del año en beneficio de los jugadores.

El evento anual organizado por la compañía detrás de las consolas PlayStation presentará y revelará noticias, anuncios y avances relacionados con los próximos juegos y proyectos, así como hacer de escaparate importante para la industria del entretenimiento.

En esta oportunidad, el PlayStation Showcase 2023 estará dedicado a la PS5 y PS VR2 y será celebrado el miércoles 24 de mayo a las 2:00 p.m. (MX) / 3:00 p.m. (PE-EC-CO), 4:00 p.m. (CL) y 5:00 p.m. (AR). Los espectadores podrán seguir el evento a través de YouTube y Twitch.

Los rumores apuntan a que tendremos novedades sobre Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac y posiblemente algunos detalles del juego de Wolverine. También se espera que Naughty Dog y Guerrilla Games hagan anuncios sobre las modalidades multijugador de The Last of Us y Horizon, respecticamente.

Sin duda, las expectativas están con Mortal Kombat 1, cuyo lanzamiento está programado para septiembre. Todo apunta a que echaremos un primer vistazo a la jugabilidad del próximo juego de peleas de NetherRealm.

PS STORE | Juegos con descuento

La tienda en línea de videojuegos de PlayStation, conocida como PlayStation Store, ha lanzado una nueva campaña dirigida a aquellos que desean ahorrar en los juegos más populares. En esta ocasión, el evento llamado “Ofertas candentes” presenta descuentos de hasta el 75%. A continuación, te proporcionaremos nuestras recomendaciones destacadas.

Arranquemos con un clásico que no puede faltar en la biblioteca. La edición estándar de FIFA 23 para PS4 está disponible a 17.99 dólares, es decir, con el 70% de descuento. Sabemos que estamos a mitad de año, pero siempre cae bien contar con la última versión de la franquicia. Far Cry 6 tampoco puedes dejar pasar a 14.99 dólares (75% de descuento), Resident Evil 3 a 9.99 dólares (75% de descuento) y Diablo II Resurrected a 13.19 dólares (67% de descuento).

También puedes irte a la segunda con Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a 15.99 dólares (60% de descuento) o Batman: Arkham Collection a 5.99 dólares (90% de descuento). Ace Combat 7: Skies Unknown merece una oportunidad al estar 9.59 dólares (84% de descuento) y se puede decir lo mismo de The Witcher 3: Wild Hunt a 19.99 dólares (50% de descuento).

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 24 de mayo de 2023.

