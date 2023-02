Solo es cuestión de semanas para disfrutar del PlayStation VR2. Si no estás muy enterado del dispositivo, Sony Interactive Entertainment publicó una guía con preguntas frecuentes que van desde el contenido de la caja hasta los detalles técnicos más minuciosos.

Arranquemos con el precio de saluda. El PlayStation VR2 estará disponible a nivel mundial el 22 de febrero del 2023 y el precio variará dependiendo la región.

Habrá dos opciones de compra durante el lanzamiento. La versión estándar que incluye un casco de PS VR2, un control PS VR2 Sense, auriculares estéreo con almohadillas adicionales y un cable USB. La otra alternativa es el paquete de PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain, que incluye un código de cupón de PlayStation Store para Horizon Call of the Mountain, un casco de PS VR2, un control PS VR2 Sense, auriculares estéreo con almohadillas adicionales y un cable USB.

Si ya cuentas con el PlayStation VR y no saber si dar el salto al nuevo dispositivo, aquí compartimos un cuadro comparativo. Lo que sí podemos adelantar es la nueva función de transmisión para PS VR2 que permitirá filmarte mientras juegas conectando una cámara HD de PS5 a la consola.

Comparación del VR y VR2

“Más de 30 juegos estarán disponibles para la ventana de lanzamiento, incluyendo nuevos títulos y versiones actualizadas de títulos de PS VR preexistentes”, promete Sony en una nota de prensa.

Si quieres obtener aún más información oficial sobre el nuevo dispositivo, puedes hacer clic en este enlace.

PLAYSTATION | Cómo comprar Cyberpunk 2077 con descuento

¿Con ganas de probar algo nuevo en PlayStation? Ok, no es tan “nuevo” pero bien merece una oportunidad desde su polémico lanzamiento a las consolas de Sony. Hablamos de Cyberpunk 2077 que está con descuento en PS Store hasta el 9 de febrero.

Las versiones de Cyberpunk 2077 para las consolas PS5 y PS4 están a mitad de precio, por lo que los gamers interesados podrán añadirlo a su biblioteca por 24.99 dólares (49.99 dólares en precio original).

Puedes hacer la compra haciendo clic en este enlace. Una vez que tengas acceso a la página, dale clic en “Agregar al carrito” y después proceder con la adquisición mediante una tarjeta bancaria. Deberás crearte una cuenta en PS Store para completar el proceso.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.