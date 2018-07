Pokémon GO: sigue estos consejos para evitar que tu cuenta sea bloqueada o suspendida

Debido a que aún hay jugadores de Pokémon Go haciendo trampa, Niantic ha detallado sus políticas de banneo para evitar inconvenientes en la comunidad de entrenadores Pokémon. Aquí te contamos toda la información.



Puedes ser banneado de Pokémon GO si infringes las condiciones de servicio o las normas del entrenador, ambos documentos disponibles en español podrás encontrarlo en la página oficial del videojuego.



En caso de cometer una falta, Niantic te advertirá en tres oportunidades. Si el jugador continúa con el mal hábito de hacer trampa, este será suspendido del juego. Esto tampoco quiere decir que puedas hacer trampa hasta que te avisen una tercera vez.



Algunas de las sanciones son la dificultad de hallar Pokémon raros, no recibir pases Ex Raid por al menos siete días y el banneo temporal por 30 días. En el peor de los casos, la suspensión permanente del jugador con la posibilidad de apelar.



Ten en cuenta que la empresa penaliza la falsificación de la ubicación, al acceso no autorizado a los servidores, el uso de cualquier herramienta para ganar ventaja o el pirateo. Guerra avisada, no mata gente.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.