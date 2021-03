Pokémon GO tuvo una genial idea para dejar de perder jugadores en sus primeros años de lanzamiento. Este título que utiliza la geolocalización para su jugabilidad optó por eventos online que reúne a su comunidad en las calles para un fin específico.

Cada mes, Niantic programa un Día de la Comunidad para dar varias ventajas de capturas y mejoras a las demás herramientas como los inciensos y la cantidad de experiencia que se gana en ese día.

Fecha, hora y captura destacada del Día de la Comunidad en abril 2021

Es oficial, la empresa desarrolladora ha compartido los detalles del siguiente Día de la Comunidad. El 11 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde (hora local),se llevará a cabo este evento.

Snivy será la captura especial de abril. Aparecerá con mucha más frecuencia e inclusive si tienes suerte te podrá salir de forma salvaje una versión shiny o variocolor.

Características

Snivy aparecerá salvaje con más frecuencia. Con suerte, ¡incluso veréis uno variocolor!

Evolucionad a Servine (la evolución de Snivy) durante el evento o hasta dos horas después de que finalice para conseguir un Serperior que conozca el ataque Planta Feroz.

¡Sacad instantáneas durante el Día de la Comunidad si queréis llevaros una sorpresa!

Habrá un Pack Día de la Comunidad especial de compra única disponible por 1280 Pokémonedas que contendrá 50 Ultra Balls, cuatro Trozos Estrella, cuatro Módulos Cebo Musgoso y una MT élite de ataque cargado.

Por 1 USD (o el precio equivalente en vuestra moneda local), podréis acceder a la historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad: Snivy al sol.

Estad atentos para saber cuándo se pondrán a la venta las entradas para la historia de investigación especial «Snivy al sol». Las entradas no son reembolsables (sujetas a la normativa vigente y las excepciones expuestas en las Condiciones de servicio). Tened en cuenta que esta investigación especial no incluirá una insignia en el juego.

Por otro lado, los jugadores se verán beneficiados por un bonus del tripe de Polvos Estelares de cada captura y la duración del Incienso se extenderá por tres horas.

¿Cómo saber qué Pokémon me saldrá de un huevo?

¿Eres una de las personas que está jugando Pokémon GO y atrapando a los legendarios, Pikachu, entre otros? En la actualidad son miles los que salen a las calles, con sumo cuidado, para poder enfrentar los gimnasios, capturar criaturas y hasta intercambiarlos.

Si bien Pokémon GO se ha adaptado bastante a los cambios frente al covid-19, los mismos que permitieron que millones de entrenadores puedan jugar sin salir de casa, aumentando, incluso, el spawn.

Pero por fin, en la próxima actualización, podrás saber qué criatura saldrá de los huevos de 2 KM, 5 KM, 7 KM, 10 KM y 12 KM. ¿Cómo se hará?

De momento la misma compañía ha confirmado, mediante su cuenta de Twitter, que está trabajando para que eso se haga realidad.

“Entrenadores, nos complace compartir que estamos comenzando a realizar pruebas en las que un número limitado de entrenadores podrá ver qué Pokémon pueden salir del huevo en su inventario.” dice en su breve comunicado.

Asimismo Niantic menciona que entrenadores incluidos en la prueba podrán tocar un huevo para ver una lista de posibles Pokémon y su nivel de rareza. “Tenga en cuenta que esto no se mostrará si el Pokémon puede ser Shiny.” enfatizó.

Aún no hay fecha desde cuándo empezará a estar en funcionamiento esta nueva herramienta de Pokémon GO. Aunque tampoco hay novedades de que se habilite también la posibilidad de eliminar los huevos de manera manual y no esperar que estos eclosionen.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.