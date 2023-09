La última entrega de una de las franquicias de videojuegos con más seguidores alrededor del mundo, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, vuelven luego de casi un año de su lanzamiento con el contenido descargable de esta actual generación titulado: The Hidden Treasure of Área Zero.

Recordemos que este más reciente contenido descargable (DLC) consta de dos expansiones. Esta primera entrega titulada: The Teal Mask se lanzo el pasado 13 de setiembre dentro de la eShop de la Nintendo Switch.

Ambas entregas de Pokémon, tanto Scarlet como Violet disponen del acceso a este ultimo DLC de pago. De primera impresión es recomendable acceder al contenido descargable que corresponda con la versión que dispongamos, ya sea Scarlet o Violet. Por tal motivo es recomendable acceder al DLC a través de la tienda dentro de cada una de las dos versiones de Pokémon.

El nuevo contenido ya se encuentra disponible para el título de Nintendo Switch.

Lo primero

En esta primera parte del DLC, titulada The Teal Mask, o La Máscara Turquesa, nuestros entrenadores reciben la noticia de que una serie de estudiantes serán seleccionados para visitar la comarca de Noroteo, una región aleja de Paldea y enfocada sobre todo en la vida de campo.

Nuestro personaje es seleccionado junto a un pequeño grupo dentro de la academia para participar de esta especia de viaje estudiantil a cargo de la profesora Brie.

Cabe resaltar que esta nueva aventura se presenta como una continuación directa a la historia del juego base, por tal motivo se mantendrán todos los Pokémon capturados y niveles obtenidos. Asi como las cajas, ítems, TMs y el desarrollo de nuestra montura, ya sea Koraidon o Miraidon según la versión.

En el campo

Con respecto a la nueva comarca de Noroteo, esta no es tan extensa como Paldea, pero aún mantiene una geografía muy variopinta. Cuenta con una imponente montaña que se eleva sobre las plantaciones de arroz y manzanas. También cuenta con la presencia de un rio, acantilados y sobre todo una serie de cuevas, muchas de ellas interconectadas que en todo momento invitan a la exploración de cada entrenador.

Noroteo en todo momento nos muestra un ambiente rural, natural y alejado de la bulliciosa ciudad con áreas agrícolas extensas y un pequeño poblado a los pies de la montaña llamada Villa Versui.

En este viaje estudiantil, el cual se encontrará a cargo de una Academia vecina Arándano, nuestro entrenador o entrenadora protagonista conocerá a dos alumnos propios de la comarca de Noroteo, llamados Corin y Cass. Dos hermanos con caracteres totalmente distintos y que participaran en diferentes dinámicas de integración junto a nosotros.

Corin y Cass nos mostraran las diversas tradiciones culturales de Noroteo como la Feria de Mascaras. También nos adentraremos en una enigmática historia que involucran a nuevos y extraños Pokémon.

Mágico

Viviremos la leyenda de los tres Compatrones, conformados por los nuevos Pokemon: Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, junto a Ogerpon. Una historia que toma como matices los clásicos cuentos japoneses y nos enseñara que se esconde una muy bonita historia detrás de cada máscara.

Sin duda que esta historia nos llevara a conocer uno de los secretos más guardados dentro de la Noroteo. Una historia que no solo invitara a capturar nuevas especies de Pokémon, sino que sobre todo nos invitara a hacer nuevos amigos.

Desde el primer minuto dentro de Noroteo nuestro entrenador podrá explorar a sus anchas esta nueva comarca, claro está que en algunos momentos se encontrará limitado a los objetivos dentro de la historia principal.

Dentro de la comarca de Noroteo también habrá algunas especies únicas de la comarca, asi como también especies de anteriores generaciones de la franquicia.

Gadgets y novedades para el viaje

Con respecto al Pokedex de Noroteo, este contara con alrededor de 200 especies de Pokémon, los cuales podrán gestionarse a través de un Pokedex en paralelo.

Con respecto a los viajes a Paldea, estos podrán realizarse en cualquier momento mediante la opción del viaje rápido. Asi de esta manera poder avanzar en paralelo ambas historias o regresar a Paldea a comprar algo en la ciudad.

Otra de las adiciones a esta nueva expansión se encuentra en que a través de la historia principal nuestro entrenador recibirá una tarjeta de compras VIP. Lo cual le permitirá desbloquear nuevas prendas de vestir en las tiendas y nuevos peinados en los salones de belleza de Paldea.

También al encontrarse en una expedición estudiantil no podrían faltar la fotografía. Así que en este nuevo DLC nuestro personaje recibirá un “Paloselfi Rotom”, una especia de Selfi stick que permitirá poder sacarse mejores fotografías junto a los Pokémon y nuevos amigos durante el viaje.

Otras de las adiciones se encuentran en un minijuego llamado Cazaogros, el cual desafía a amigos mientras se recolectan bayas de colores en un tiempo límite. También el ingreso de los Mochis como nuevos comestibles para los Pokémon.

De marca

Esta nueva expansión también contara con muchos elementos propios de la comarca como el Pokémon Poltchageist, el Pokémon Matcha; Dipplin, el Pokémon Manzamel. También podremos volver a encontrar a Snorlax, Vulpix. Así como las Teraincursiones o Tera Raid Battles, Pokémon teracristalizados y Shiny.

Competencia

Con respecto al apartado competitivo, esta última expansión agrega un aproximado de 30 movimientos que han vuelto a determinadas especies, como lo son tóxico, desarme, onda vacía, escaldar, poltergeist, fuerza equina para Torterra o Tyranitar e inclusive ráfaga escamas para Garchomp. Algunos otros se han retirado, pero sobre todo enfocando dentro del entorno competitivo.

Aún así, The Teal Mask se encuentra enfocada sobre todo en el apartado de historia y la inclusión de algunas adiciones no tanto para el apartado online. Manteniendo lo visto en las entregas y actualizaciones del juego base.

Gráfico y sonido

Con respecto al apartado gráfico y técnico, The Teal Mask muestra un poco de ralentizaciones, sobre todo en las etapas puntuales de mundo abierto y giros de cámara. Sin interferir o cortar significativamente la experiencia de juego.

Conclusión

Esta nueva expansión trae una muy bonita historia, una serie de Pokémon tradicionales que van con el floklore japonés. Una experiencia rural y de campo que contrasta muy bien con lo visto en Paldea. Las mecánicas de juego que ya conocíamos del título base, pero con una serie de adiciones que encajan muy natural con respecto a movimientos y sobre todo los aspectos estéticos disponibles.

El título nos permite volver a encontrarnos con Pokémon en su hábitat natural, algo a lo que ya nos había acostumbrado Pokémon Leyends: Arceus. Sin duda que invita a la exploración y aunque queda un poco corto con respecto a la historia es una muy buena adición para la mas reciente entrega de la saga Pokémon, a su vez que una grata sorpresa.

El análisis de The Hidden Treasure of Area Zero, Part 1: The Teal Mask fue desarrolladog gracias a una copia digital enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Game Freak

• GÉNERO: Aventura, Mundo Abierto

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

Tráiler de The Hidden Treasure of Area Zero, Part 1: The Teal Mask

