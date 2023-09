Atención gamers y maestros Pokémon, llegan muy buenas noticias desde Nintendo, ya que The Hidden Treasure of Area Zero, Part 1: The Teal Mask, el contenido descargable para Pokémon Scarlet o Pokémon Violet, ya está disponible en exclusiva para consolas de la familia Nintendo Switch en Nintendo eShop.

Gracias a esto, los gamers podrán disfrutar de novedades muy emocionantes en Part 1: The Teal Mask, como el hecho de poder acceder a un nuevo territorio, la comarca de Noroteo, lugar tranquilo lleno de pintorescos arrozales y huertos de manzanos, un sitio muy diferente a los salvajes paisajes de Paldea. Los jugadores llegarán aquí para asistir al campamento de la academia.

Pero además de esto, se tendrá acceso a nuevas aventuras junto a Corin y Cass, dos hermanos procedentes de Noroteo que van a la Academia Arándano; Gama, una viajera amante de las cámaras que busca fotografiar a un misterioso Pokémon, y la profesora Brie, que está a cargo del campamento y muestra mucho interés por el fenómeno de la teracristalización.

Y como plus, se podrá conocer y atrapar Pokémon recién descubiertos en la comarca de Noroteo como Poltchageist, el Pokémon Matcha; Dipplin, el Pokémon Manzamelo; y Okidogi, Munkidori y Fezandipiti, el trío de Pokémon que, según las historias, protegieron a Noroteo en el pasado. También se reencontrarán Pokémon ya conocidos, como Vulpix, Snorlax o Poochyena, entre otros.

Eso sí, para poder disfrutar de todo este contenido es necesario tener Pokémon Scarlet o Pokémon Violet para acceder al contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero.

Nuevo tráier de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet

