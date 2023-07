¿Quieres dormir como un Snorlax? Pokémon Sleep llegó a los dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS, así que no pierdas tiempo. El lanzamiento viene acompañado de Pokémon GO Plus +, un accesorio con funciones especiales para Pokémon Sleep y Pokémon GO!

Pokémon Sleep está diseñado para mejorar tu hábito de sueño con ayuda de los personajes de Pokémon. La dinámica es bastante curiosa: los usuarios tendrán que colocar el teléfono boca abajo cerca de la almohada al dormir para que el sistema monitoree la calidad de sueño. A más más horas de sueño cada 24 horas, el usuario ganará puntos para desbloquear a más Pokémon y sus simpáticas posturas de descanso.

La historia de Pokémon Sleep consiste en ayudar al profesor Neroli en sus estudios sobre los diferentes estilos de sueño Pokémon. Todas las investigaciones de los jugadores serán de ayuda para Neroli.

Características de la aplicación

Lanzamiento oficial de Pokémon Sleep

Pokémon Sleep está disponible en Google Play de Android y App Store de iOS desde el domingo 16 de julio de 2023.

“En el mundo de Pokémon Sleep, los Pokémon con el mismo tipo de sueño que tú se reunirán mientras atrapas algunos Zs, ¡así que descubre todos los diferentes estilos de sueño que Pokémon puede tener mientras intentas completar tu Sleep Style Dex!”, reza en la descripción del aplicativo.

Recuerda que no tendrás que gastar nada en Pokémon Sleep, porque es una aplicación gratuita. Los usuarios que probaron la beta adelantaron que la aplicación tiene un pase premium de 10 dólares mensuales o 50 dólares cada seis meses para obtener beneficios como acceso ilimitado a los registros de sueño.

Qué es el Pokémon GO Plus +

El dispositivo, además de permitir a los jugadores interactuar con el juego sin tener que mirar constantemente la pantalla de su dispositivo móvil, sirve para que los usuarios de Pokémon Sleep puedan registrar las horas de sueño de manera automática con solo pulsar el botón de la Pokébola, así como despertar con una alarma de Pikachu por las mañanas.

