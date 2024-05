La compañía francesa Ubisoft goza de grandes franquicias como Assassin´s Creed, Rayman, Far Cry y muchas más como Skull & Bones, un título que tuvo un lanzamiento un tanto problemático, pero que ha logrado salir adelante con su propuesta como juego de servicio.

En este título, tomaremos el control de un barco pirata, combatir en el mar contra otros gamers y vivir grandes aventuras al mejor estilo de un Jolly Roger, esto fuera de contar al igual que otros juego del formato de temporadas, en las que los desarrolladores lanzan nuevo contenido para renovar la experiencia de juego.

Y con relación a esto, todo está quedando listo para darle la bienvenida a la Temporada 2: Chorus of Havoc, la cual estará arribando el próximo 28 de mayo para todas las plataformas en las que se lanzó el título. Aquí, tendremos desde un nuevo monstruo marino, nuevos eventos, un nuevo Pase de Batalla y mucho más.

Pero eso no es todo, ya que para celebrar esto, la compañía gala anunció que el título estará disponible totalmente gratis por tiempo limitado. Así es, todos los gamers podrán disfrutar de este videojuego en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5 entre el 30 de mayo al 6 junio. Por lo que tendrán acceso ilimitado a todo el contenido. Así que si aún no has izado la bandera pirata, esta es tu oportunidad.