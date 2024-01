Algo que estaremos leyendo y oyendo respecto a Prince of Persia: The Lost Crown será lo que muchos viejos gamers estarán diciendo, la nostalgia por el original. Y es que es inevitable si alguien jugó el Príncipe de Persia en DOS.

El título de Ubisoft ya cuenta con una versión de prueba, y saldrá a la venta este 18 de enero.

Volver en el tiempo

El juego era muy sencillo, para estándares contemporáneos; era un juego de plataformas en el que controlábamos a un personaje con atavíos-aparentemente-principescos de orden arabesco, con quién teníamos que sortear obstáculos como plataformas sueltas que nos hacían caer a fosos con púas, acertijos con plataformas en las que nos parábamos para abrir una reja, saltar hoyos o descender gentilmente de ellos, colgarse para caer en el piso inferior.

Actual

Si bien los movimientos podrían decirse que eran torpes y requerían anticipación, puesto que si no, terminábamos atravesados por púas y debíamos volver a empezar desde el principio.

Con el tiempo la compañía y desarrollador francesa Ubisoft adquirió los derechos del título y creó tres juegos de la mano del autor del original, Jordan Mechner, con suficiente éxito como para convertirse en títulos de culto; no hablaremos de la película salvo que es una divertida pero muy blanqueada adaptación de Las arenas del tiempo y que fue guionizada por el mismo creador.

Es quizá por eso la efervescencia que se sintió cuando en el 2020 se anunció un remake (nueva versión) de Las arenas del tiempo por el estudio de Ubisoft Pune. Durante ese período, Ubisoft sufrió de varios problemas en distintos frentes que afectó diversos desarrollos, entre ellos, la reedición de este título el cual entró en un limbo de desarrollo y no tuvimos más información por tres años y medio. Hasta junio del año pasado cuando anunciaron The Lost Crown.

A por la corona

Esta entrega nos pone en el papel de Sargón, uno de los nueve inmortales que pelean por la grandeza del imperio Persa y la familia real. A su regreso de una campaña victoriosa, el príncipe es raptado y llevado al monte Qaf. Al llegar al lugar, Sargón y los Inmortales se percatan que el tiempo funciona diferente en el lugar, como si estuviera embrujado.

Mientras que en las entrañas de la ciudadela del monte Qaf el príncipe es retenido, será labor de Sargón adentrarse a la ciudad embrujada y rescatar al miembro de la realeza mientras combate las criaturas, habitantes no-muertos y el tiempo, el cual será su peor enemigo o su mejor aliado.

Comparando

Desde un inicio es palpable la similitud con la entrega original pero con mayor dinamismo y vertiginosidad. Sargón se mueve con agilidad en todas las acciones que lleva a cabo. El combate es significativamente más responsivo y menos restrictivo que el original, con varias combinaciones de botones para variar los combos.

Aquí hay que hacer una distinción, este título no se puede comparar con las entregas previas por el simple hecho de que es un juego de plataformas en 2D, o 2.5 D, técnicamente hablando, por otro lado hay mecánicas que se emplean en la trilogía de los dosmiles como el agarre de pared o las barridas.

El aspecto de progresión es tan sutil y sencillo que consiste en en la recolección de objetos modificadores así como el aumento del Athra, o fuerza interna; detalle curioso, esta palabra es un término que se extiende por las lenguas árabes e indias y que significa fuego pero que tiene connotaciones metafísicas así como otras acepciones etimológicas, como el Atharvaveda, un libro sagrado del hinduismo.

En pantalla

El arte es fascinante, la ciudad de Qaf , y el título en sí, está repleta de referencias al arte y mitología Persa como las representaciones del Simurgh o la arquitectura relativa a la dinastía Aqueménida como es el caso a los relatos del rey Dario.

Conclusión

En resumidas cuentas, Prince of Persia: The Lost Crown es un gran título de plataformas, sumamente divertido y desafiante, puede que sea un poco frustrante cuando al morir terminamos en el último arbol Wakwak (checkpoints para guardado) y recuperación de salud, pero no es nada que en otros juegos no hayamos experimentado.

Así que treinta años después nos sigue intrigando la historia del príncipe que empezó por rescatar a una princesa y que treinta años después tiene que ser rescatado.

El análisis de Prince of Persia: The Lost Crown fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Ubisoft para Nintendo Switch.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Desarrolladora: Ubisoft

Género: Plataformas, Acción, Metroidvania

Distribuidor: Ubisoft

Puntuación: 9

Tráiler de Edición Deluxe de Prince of Persia: The Lost Crown