¿Será cierta tanta maravilla? Los dueños de la PS4 y PS5 tendrán acceso a siete videojuegos gratis mediante PlayStation Plus Extra, uno de los planes disponibles en la plataforma online PlayStation Plus. Por otro lado, quienes tengan Xbox y acceso al Xbox Game Pass podrán divertirse con seis títulos a lo largo del presente mes.

De acuerdo con Billbill-kun, la nueva tanda de videojuegos en PS Plus será anunciada el 11 de octubre. No debes confundir esta lista de títulos gratuitos con los que están disponibles ahora mismo en el plan Essential (The Callisto Protocol, Weird West: Definitive Edition y Farming Simulator).

Aquí compartimos la relación completa de juegos para PS Plus Extra para octubre de 2023:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E.

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Juegos gratis de Xbox Game Pass para octubre

Microsoft tiene la costumbre de lanzar los juegos del Xbox Game Pass en diferentes fechas. Atento con la plataforma y el día de cada salida para disfrutar al máximo de tus partidas.

Gotham Knights – Ya disponible (Xbox Series X|S, PC, nube)

The Lamplighter’s League – Ya disponible (Xbox Series X|S, PC, nube)

Warhammer 40,000: Darktide – Ya disponible (Xbox Series X|S, nube)

Forza Motorsport – 10 de octubre (Xbox Series X|S, PC, nube)

From Space – 12 de octubre (consolas, PC, nube)

Like A Dragon: Ishin! – 17 de octubre (consolas, PC, nube)

Cómo suscribirte a PlayStation Plus

Podrás suscribirte a PlayStation haciendo clic en este enlace para acudir a la página de compra. Podrás elegir entre Essential, Extra y Deluxe según los beneficios que desees. Las tres opciones ofreces los juegos mensuales, así que no te preocupes por eso. Luego deberás elegir tu plan de suscripción (un mes, tres meses y un años).

Solo queda presionar en el botón de Agregar al carrito para que procedas con la compra de PS Plus. Necesitarás una cuenta de PlayStation Network y una tarjeta bancaria para completar la compra. Recuerda desactivar la renovación automática si es que no te animas por seguir con la suscripción.

Qué es es el Xbox Games Pass

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos para su consola Xbox y PC. Con una cuota mensual, los usuarios pueden disfrutar de una variedad de títulos de diferentes géneros, incluyendo juegos exclusivos de Xbox. Además, el servicio permite descargar y jugar los juegos de forma ilimitada, incluso añadiendo nuevos lanzamientos regularmente.

Puedes hacer clic en este enlace para unirte a los planes de Xbox Game Pass. Tendrás que hacer clic en “Join Now” para acceder a las ofertas disponibles: Ultimate (14.99 dólares por mes), PC (9.99 dólares por mes) y Console (9.99 dólares por mes).