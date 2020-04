PS4: “Call of Duty: Modern Warfare 2” no se venderá en Rusia por decisión de Sony

La remasterización de Call of Duty: Modern Warfare 2 fue del agrado de miles de jugadores, pero en Rusia las cosas son diferentes. Sony decidió no comercializar el título, debido a una antigua polémica.

Ocurre que el modo Campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 tiene una misión llamada “No Russian” y consiste en una balacera dentro de un aeropuerto. El jugador encarna a un espía estadounidense que debe colaborar en el atentado para completar su misión.

La misión fue polémica desde el lanzamiento de la versión original de Call of Duty: Modern Warfare 2 en 2009, debido a que se trata de la muerte de civiles, no de soldados en una zona de guerra. Solo para los jugadores rusos, la misión fue omitida. Ahora con la remasterización, Sony decidió simplemente no vender el videojuego en el país europeo.

Call of Duty: Modern Warfare 2​​ ​​es un videojuego de acción en primera persona desarrollado por Infinity Ward. La versión original salió a la venta el 10 de noviembre de 2008 y fue distribuida por Activision.

SONY | Precio de la PS5

La PS5, la consola que Sony lanzará para fines de 2020, está en boca de todos los gamers y expertos de la industria. Hace unas semanas, un representante de Sony reveló varios aspectos técnicos de la máquina, pero nada sobre su precio en el mercado. Ahora, tenemos cierta idea.

El portal web de la tienda canadiense Play N Trade ofrece la reserva de la PS5 a 559.99 dólares canadienses (US$390). La comunidad de PlayStation asume que esta cifra podría ser el precio final de la consola teniendo en cuenta que la PS4, lanzada en 2013, tuvo un precio de salida de 399.

Cabe precisar que el precio del portal web no es oficial. Sony no se ha pronunciado sobre cuánto costará la PS5 en el mercado. Los especialistas estiman que el fabricante japonés espera a que la competencia, Microsoft, publique el precio de la Xbox X Series para recién revelar el precio de la nueva PlayStation.