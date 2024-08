Prepárate para toda la acción que ofrece PlayStation Plus, la plataforma de suscripción de PS5 y PS4, porque hay tres videojuegos que podrás descargar gratis en tu consola de Sony. Te contamos de cuáles se tratan y qué deberías hacer para añadir cada título a tu biblioteca y así jugarlo cuando quieras.

El primer videojuego de la lista es LEGO Star Wars The Skywalker Saga, disponible para PS5 y PS4. El título incluye cientos de personajes jugables de toda la franquicia de George Lucas, así como la trama de las nueves películas. Son horas de diversión aseguradas con el toque exclusivo de las adaptaciones de LEGO.

Clic en este enlace para obtener LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Five Nights at Freddy’s: Security Breach es el segundo título que podrás descargar gratis. Jugarás como Gregory, un niño atrapado durante la noche en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, y deberás sobrevivir a los personajes reinventados de Five Nights at Freddy’s.

Clic en este enlace para obtener Five Nights at Freddy’s: Security Breach

ENDER LILIES: Quietus of the Knights cierra la lista y se trata de un juego de rol de acción en 2D de fantasía oscura. Los jugadores tendrán que vencer a poderosos enemigos mientras viajas por Land’s End.

Clic en este enlace para obtener ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Cómo acceder a la promoción de PlayStation Plus

Los tres videojuegos gratuitos para agosto de 2024 están disponibles para quienes sean suscriptores de PS Plus. Actualmente, hay tres planes con diferentes beneficios y todos ofrecen acceso a los títulos antes mencionados.

PlayStation Plus Deluxe - 1 mes por US$11.99 | 3 meses por US$31.99 | 12 meses por US$106.99

PlayStation Plus Extra - 1 mes por US$10.49 | 3 meses por US$27.99 | 12 meses por US$93.99

PlayStation Plus Essential - 1 mes por US$6.99 | 3 meses por US$16.99 | 12 meses por US$54.99

Recuerda que los juegos gratuitos de PlayStation Plus solo podrán jugarse mientras estés suscrito a la plataforma. Caso contrario, los juegos se quedarán archivados en la biblioteca y podrás jugarlos cuando renueves la cuenta. Haz clic en este enlace para elegir tu plan de PS Plus.

Cómo descargar los juegos gratis de agosto de 2024

Una vez que hayas creado tu cuenta de PlayStation Network y accedido a cualquier plan de PlayStation Plus, puedes buscar las promociones del mes a través de la pestaña “Juegos Mensuales” disponible en la aplicación de PS Plus desde la pantalla principal de PS5 y PS4. También puedes hacer la obtención a través de la página de PlayStation Network. Ingresa a tu cuenta suscrita a PS Plus, busca la opción “Juegos” y después “PS Plus”. Solo queda buscar la opción “Novedades en PlayStation Plus” e ir a “Juegos Mensuales”. Recuerda que la lista de juegos variará mensualmente.

