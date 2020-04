PS4: Naughty Dog tuiteó que trabaja “muy duro” con Sony para el lanzamiento de “The Last of Us Part 2”

Las cosas se han puesto difíciles para The Last of Us Part II. La desarrolladora Naughty Dog y Sony están trabajando sin descanso para lanzar el videojuego lo antes posible para PS4, a pesar de la paralización ocasionada por el coronavirus.

El lanzamiento de la segunda entrega de The Last of Us fue postergado de manera indefinida, pero eso no significa que Sony y Naughty Dog estén de brazos cruzados con una de las exclusivas más grandes de PS4 en 2020.

Naughty Dog reveló en Twitter que aún están dedicados al videojuego, a pesar del aislamiento por el coronavirus. No se ha revelado la nueva fecha de lanzamiento, pero sí tenemos la seguridad de que el desarrollo aún continúa para su más pronta salida al mercado.

😳 This fan trailer is so damn good, had to come back to twitter to share. (We’re still working hard with Sony to get you the game as soon as possible.) Now returning to my social media cleanse. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 10, 2020

Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog, publicó en su cuenta oficial que “aún estamos trabajando duro con Sony para que tengas tu videojuego lo más pronto posible.

PLAYSTATION | La serie

La serie de ‘The Last of Us’ es una de las más esperadas por los fanáticos de la franquicia. Esta misma será exclusiva del canal HBO, el cual ha confirmado que la trama del videojuego se respetará en esta nueva producción.

Muchos fanáticos esperan saber más detalles de la nueva producción de HBO. La compañía ha mencionado que la serie se estrenará en 2021; sin embargo, no se anunció la fecha en que comenzarían a grabar.

Fue Neil Druckmannn, co-creador de la serie ‘The Last of Us’, quien reveló detalles sobre la nueva producción. Como sabemos, Druckmann se encuentra trabajando como director creativo en la ‘The Last of Us 2’, el nuevo videojuego que se estrenará para la PlayStation 4.