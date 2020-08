¡Paso a paso! Cómo descargar gratis Fall Guys desde la PC

Fall Guys es un battle royale muy divertido, pero no se trata de un juego gratis. Los suscriptores de PS Plus en PlayStation 4 pueden descargarlo sin problemas mientras los usuarios de Steam deberán hacer un pago de 37 soles. Si por alguna razón no podrás acceder a tu consola, hay una manera de descargar el juego gratis desde la PC.

Lo que tienes que hacer para descargar Fall Guys como juego gratis desde la PC es dirigirte a la página web de PlayStation Store y, una vez ahí, iniciar sesión con tus credenciales. Una vez adentro, pulsa sobre el buscador de la parte superior derecha e indexa el juego Fall Guys.

Captura de pantalla de PS Store en PC

Luego tendrás que pulsar sobre el botón de Compra/Descarga. Si eres miembro de PS Plus el precio aparecerá tachado y podrás descargar Fall Guys de forma gratuita a tu PS4, siempre y cuando la opción esté habilitada en la consola de Sony.

Todo este proceso es útil cuando estás de viaje o en un lugar lejano y no estarás a tiempo para hacer la descarga gratuita de Fall Guys, que vence el 1 de septiembre. Solo recuerda tener activada la cuenta PS Plus para que no tengas ningún contratiempo.

FALL GUYS | PS Plus

Fall Guys es un juego multijugador masivo tipo party con hasta 60 jugadores online en un enfrentamiento todos contra todos que se desarrolla ronda tras ronda entre un caos creciente hasta que solo queda un único vencedor.

Actualmente, el juego puede ser descargado en PlayStation y PC a través de Steam. El precio original en la PS Store es de 19.99 dólares. Si eres suscriptor de PS Plus, podrás descargar Fall Guys sin costo alguno hasta la mañana del 1 de septiembre.

Los jugadores de Fall Guys pueden comprar lotes de kudos (monedas en el juego) desde 4.99 a 49.99 dólares. También está disponible el pack de coleccionista por 9.99 dólares, así como el pack de disfraces de comida rápida por 4.99 dólares.