La consola PlayStation 4 ha sido una de las más importantes en la industria de los videojuegos. Si conoces la historia de la consola, quizás sepas que se trató de una importante actualización de hardware desde la generación anterior.

Esto se pudo evidenciar en el lanzamiento del primer juego de The Last of Us. En PS3 se jugaba en 30 fps y había muchos problemas de rendimiento que se terminaron solucionando con una tarjeta gráfica mucho más potente.

Pues ya se encuentra en el mercado la consola PlayStation 5; así que es cuestión de tiempo para que se comiencen a cerrar algunos departamentos de desarrollo de juegos para la PS4.

Recientemente, la compañía japonesa compartió los nuevos datos a los inversionistas y se estimaron que para el año 2025 dejarán de producir títulos para la PlayStation 4. Esto se debe a que la consola PS5 ha tenido un mejor récord de ventas durante sus primeros meses en comparación con la anterior consola.

Todo esto, por supuesto, en el contexto de la pandemia, en donde las líneas de producción se han visto perjudicadas por la falta de insumos. A su vez, la PS5 ya representa el 35% de las ventas de PS Store, según datos del último año fiscal 2021.

