Spider-Man se ha ganado un puesto entre los juegos más esperado de PS4 , junto con God of War. Al parecer este año, PlayStation tendrá grandes entregas y, además, faltan pocos meses para la E3. Aquí se conocerá todos los videojuegos que está preparando la empresa para el resto del año y el 2019.

El personaje del Marvel llegará a PS4 en 7 de septiembre de este año. Será un juego exclusivo de la consola de Sony, ya que ellos han pagado parte del desarrollo para tener un juego diferencial a la competencia.

Además, el anuncio de la fecha de lanzamiento, vino acompañada de múltiples versiones del juego.: el videojuego estándar, que se conseguirá en las tiendas físicas; la versión digital, solamente obtenible en la tienda virtual de PlayStation 4 ; la edición Digital Deluxe; y, por último, la edición Coleccionista.

PS4 PS4: Spider-Man exclusivo de PlayStation ya tiene fecha de lanzamiento oficial. (Foto: Sony)

La Digital Deluxe de Spider-Man incluirá el juego y capítulos nuevos de DLC The City That Never Sleeps, que llegará después del lanzamiento oficial. Mientras que la de Coleccionista tendrá todo lo que trae la Digital Deluxe más una funda 'SteelBook' con la araña blanca, un libro de ilustraciones y una estatua creada por Gentle Giant.