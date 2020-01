PS5: la secuela de ‘The Order 1886’ se estrenaría para la nueva PlayStation 5.

‘The Order 1886’ fue uno de los primeros videojuegos que demostraron toda la potencia gráfica de la PlayStation 4 en su lanzamiento. Sin embargo, debido a su poca duración y diseño del gameplay, el título de ‘Ready at Dawn’ no tuvo una buena acogida por la mayoría de usuarios.

El final de esta aventura dejó abierta la posibilidad de una secuela, y parece que será en la nueva PlayStation 5. OsirisBlack, usuario de NeoGAF que filtró el lanzamiento de la PS4 Pro antes de su revelación oficial, asegura haber visto el gameplay de ‘The Order 2’.

El usuario afirma que los modelos de personaje, iluminación y la jugabilidad en general, se encuentran "en otro nivel”. Esto lo llevó a pensar que el videojuego sería explotado con las nuevas características de la PS5 de Sony.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial, así que hay que tomar los rumores con calma. Por otro lado, OsirisBlack ya ha mostrado credibilidad en rumores pasados, pero habrá que esperar por más detalles.