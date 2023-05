¿Sigue los caminos de Rockstar Games? Konami podría seguir la fórmula de Grand Theft Auto para volver a poner a la saga Metal Gear Solid en la tendencia. No nos referimos a un nuevo juego, sino a la venta de un paquete de tres juegos remasterizados, como ya lo hizo Rockstar Games con GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA 3, el cual fue llamado Grand Theft Auto: The Trilogy.

Los rumores indican que este paquete llevará el nombre de Metal Gear Solid Classic Collection y ofrecerá la experiencia de los tres primeros juegos de la franquicia, pero con gráficos y mecánicas remasterizados. ¿Crees que Konami revivirá esta saga?

Jez Corden, periodista de Windows Central, compartió un reporte en donde indicaba que la compañía japonesa tiene la intención de dar el golpe en la industria de los videojuegos con esta colección de títulos clásicos de la saga.

¿Cuándo se anunciaría Metal Gear Solid Classic Collection?

Lo extraño en la información es que se anunciaría recién en junio y no durante el PlayStation Showcase de mayo. Sony no perdería la oportunidad de anunciar el retorno de una de las sagas más icónicas de la industria.

El paquete contaría con tres videojuegos según los reportes: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty y Metal Gear Solid: Snake Eater. Esta podría ser la oportunidad para que la saga dé el salto a otras plataformas como PC.

Recordemos que Sony ya ha dado luz verde para que varios de sus juegos exclusivos tomen por asalto al mercdo de PC gamer, como Death Stranding, Horizon Zero Dawn, God of War y recientemente se habilitó la descarga de The Last of Us Part 1.

