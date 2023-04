Sony renovó la suscripción de PlayStation Plus para que compita contra otros servicios como Xbox Game Pass. Además de poder acceder a los servidores online, a las ofertas mensuales y los juegos gratuitos de rotación, los gamers ahora pueden acceder a una larga lista de juegos que van rotando cada cierto tiempo.

Lamentablemente, Sony ha confirmado que tres importantes juegos triple A abandonarán la lista. Entre ellos se encuentra Marvel’s Spider-Man y NBA 2K Playgrounds 2.

No obstante, los últimos reportes indican que no serán solo tres juegos, sino de que se trata de una lista de 32 títulos. Se espera que a mediados de mayo ya no se pueda acceder a de forma libre a los siguientes juegos.

Lista completa de juegos que serán retirados de PlayStation Plus

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

LEFT ALIVE

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

NBA 2K Playgrounds 2

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Solo estarán disponibles hasta el 16 de mayo de este año. Como puedes notar, hay importantes juegos triple A que pueden ser los favoritos de la comunidad gamer, como Resident Evil.

Dos juegos de la saga Metro también abandonarán la suscripción de PS4 y PS5: Metro: Last Light Redux Metro 2033 Redux. Si contabas con sesiones pendientes de juego, ya conoces la fecha límite.

Así puedes conectar el DualSense Edge de PS5 a un iPhone

Con la llegada de la beta de iOS 16.4, es posible empezar a usar varias funciones nuevas, como es conectar el mando de PlayStation 5. Aquí te explicamos todos los pasos que debes seguir.

Lo que primero debes hacer es asegurarte de tener la beta de iOS 16.4 en tu iPhone.

Luego, dirígete a la app “Ajustes”.

En este apartado, activa el Bluetooth.

Ahora, pulsa en este hasta que inicie la búsqueda de nuevos dispositivos.

Durante este proceso, con el mando apagado de la ps5, mantén pulsados los botones “PS” y “Share”.

Realiza esto hasta que el led del mando comience a parpadear.

De inmediato, dirígete a la parte inferior del iPhone.

En la sección “Otros Dispositivos”, verás DualSense Edge Wireless Controller.

Toca en esta opción para añadirla a la lista de dispositivos conectados.

Finalmente, ya podrás comenzar a jugar de una manera más cómoda.

