¿Cuéntas con PlayStation Plus en tu PS5 o PS4? No pierdas esta oportunidad, porque solo tienes hasta el 1 de marzo para aprovechar los descuentos dobles en todo tipo de juegos del PlayStation Store. Es decir, al descuento que leerás en los juegos que te recomendamos, hay un descuento extra por el mismo porcentaje si tienes PS Plus.

EA Sports FIFA 23 está disponible con un descuento del 30%, por lo que pagarás 48.99 ó 41.00 dólares según la consola que tengas. Gothan Knights es otra entrega que tiene 30% de descuento, por lo que el precio final es de 48.99. Grand Theft Auto V ha bajado su precio a 39.59 dólares (34% de descuento), así como Need For Speed Unbound a 52.49 dólares (25% de descuento) y A Plague Tale: Requiem a 50.99 dólares (15% de descuento).

Ghost of Tsushima - Director’s Cut también puede ser tuyo con 25% de descuento a 14.99 dólares, así como Ratchet & Clank: Una dimensión aparte a 59.99 dólares (25% de descuento) y The Witcher 3: Wild Hunt a 29.99 dólares (25% de descuento).

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 1 de febrero de 2023.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

