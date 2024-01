Tras semanas de rumores y filtraciones, PlayStation ha revelado que muy pronto se estará desarrollando un nuevo State of Play. Así es, un nuevo evento en línea en el que se estarían revelando nueva información de más de quince títulos, incluyendo Stellar Blade y Rise of the Ronin.

Para ser más concretos, el evento se estará desarrollando el próximo 31 de enero a las 5 de la tarde (Hora Perú). Y junto a esto, se ha confirmado que tendremos un total de 40 minutos cargados de anuncios y secuencias de juego de títulos para PlayStation 5 y PlayStation VR2 que llegarán este año.

Pero si hasta aquí todo resulta más que interesante, el usuario Shpeshal Nick en la red social X (Twitter), compartió un mensaje encriptado, y que gracias al mismo, luego de ser descrifrado, ya se puede saber los títulos que se estarán presentando durante el evento. Aquí la lista de algunos de los títulos:

Rise of the Ronin.

Death Stranding 2.

Final Fantasy VII Rebirth.

Sonic Generations Remaster.

Silent Hill 2.

Nuevo juego de Metro.

Judas.

Por el momento no se tiene información oficial acerca de todo esto por parte de PlayStation acerca de este evento.