Para los gamers que siguen disfrutando de Destiny 2, llegan noticias no del todo buenas, ya que la desarrolladora Bungie anunció de forma oficial que la expansión The Final Shape, la cual le dará el punto final a la trama del título saldrá el 4 de junio del próximo año.

Sobre esto, se ha indicado desde la misma casa desarrolladora que necesitan un mayor tiempo para poder terminar una mejor versión (pulida) de la expansión, la cual se busca sea del agrado de todos los fans.

Mediante un comunicado, Bungie ha revelado que este cambio también generarán modificaciones en el calendario del título, de esta forma, Season of the Wish, evento el cual dará inicio mañana, extenderá su tiempo/duración hasta que sea el momento del lanzamiento de The Final Shape en junio.

Fuera de esto, se añadirá nuevo contenido a Season of the Wish fuera del que ya se tenía planeado desde noviembre hasta el próximo mes de febrero, esto para que el tiempo de espera por la última expansión no se haga tan largo.