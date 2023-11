Junto con el estreno de la nueva película de Disney en nuestro país, y toda la región, llega el ritmo y la música de la celebración. Y es que la canción de esta nueva película de Walt Disney Animation Studios, ‘This Wish’, la cual se encuentra en la banda sonora de la misma ha sido añadida a Just Dance 2024 Edition, pero lo mejor de todo es que se podrá bailar y disfrutar sin costo alguno.

Y junto a este anuncio, podemos apreciar un nuevo video del videojuego con esta canción, el cual podemos apeciar en esta nota, y que nos permite ver también la coreografía del tema musical. Detalle aparte, este nuevo material supera los 30 segundo promedio que estos videos tienen de forma usual.

Cabe señalar que los temas musicales de Disney vienen siendo ya algo comunes en los títulos de esta franquicia, ya que esta es la doceava. Además, hemos visto canciones como ‘Principe Alí’, de Aladdin; ‘Let it Go’, de Frozen, entre otras.

Si aún no has podido leer nuestra resela de Just Dance 2024 no esperes más y entra a este enlace. Detalles aparte, pueden encontrat este tema musical en la dificultad ‘Fácil’ y ‘Relajado’.

Nuevo video de Just Dance 2024

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.