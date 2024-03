El próximo mes de noviembre, la franquicia Garou: Mark of the Wolves cumplirá 25 años, y desde hace ya un par de años desde SNK vienen trabajando un nuevo título de la misma. Y teniendo presente esto, el año pasado la compañía nipona, , durante las finales de The King of Fighters XV en EVO 2023, presentó su primer tráiler.

Teniendo presente esto, y en el marco del SNK World Championship 2023, SNK ha revelado no uno sino dos nuevos tráilers, los cuales nos permiten conocer nuevos detalles del título, incluyendo su fecha de lanzamientos y una fase de pruebas la cual podrá jugarse en la estación (booth) de SNK durante el EVO Japón 2024

El primero de estos dos nuevos materiales nos confirma que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a la venta a inicios del 2025, aunque no se brindó una fecha exacta. Y ninguno de los dos materiales tampoco confirmaron las plataformas a las que llegará el videojuego.

Detalles aparte, y muy aparte de confirmar que el título llegará con doblaje japonés e inglés, estos dos nuevos materiales nos permiten apreciar en acción a Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc y Preecha muy aparte de todos los demás personajes confirmados en el primer tráiler. Cabe resaltar que esta útima es discípula de Joe Higashi.

Nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves