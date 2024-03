El año pasado, durante el mes de febrero, se lanzó el PlayStation VR2, un nuevo periférico el cual no tuvo un lanzamiento del todo llamativo fuera de algunos títulos como Horizon: Call of the Mountain, entre otros. Pero fuera de esto, no ha tenido un interesante soporte, y ahora gracias a un nuevo reporte se ha revelado que desde Sony han tomado la decisión de detener su producción por completo.

Así es, gracias al nuevo reporte de Bloomberg, Sony ha detenido la producción de este equipo debido a que no se han vendido las unidades que ya se han producido. A esto, las fuentes de la web, las cuales se han mantenido en el anonimato, indican además que desde su lanzamiento se han producido más de dos millones de unidades del PlayStation VR2.

A esto, la producción de este periférico ha disminuido cada tres meses, al punto de que en el último trimestre solo se fabricaron 300 mil, a diferencias de las 500 mil para su lanzamiento.

Lo más seguro, es que todo esto se deba por el elevado precio del dispositivo de realidad virtual, fuera de una cantidad limitada de títulos que lo aprovechan y de coste de desarrollo de los mismos.